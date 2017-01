Cornejo sobre si aspiraría a dirigir el PSOE-A: "No está en mis pensamientos en estos momentos, cada cosa a su tiempo"

16/01/2017 - 19:41

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha mantenido este lunes que, en este momento, no está en sus "pensamientos" ser secretario general de la federación socialista andaluza, ni tampoco que lo sea Francisco Reyes --otro de los nombres que ha sonado como posible sustituto de Susana Díaz en caso de que ésta aspirara y fuera elegida secretaria general del PSOE-- porque ahora no contempla otra posibilidad que no sea la de Díaz como responsable andaluza del partido.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

"Habrá que esperar, cada cosa a su tiempo, una cosa detrás de otra, primero vamos a ver cuándo se produce y si se produce; si la secretaria general se decide o no ( a dar el salto a la Secretaría General del PSOE) abordaremos la situación que se produzca", ha dicho Cornejo en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El 'numero' dos de los socialistas andaluces no ha respondido si le gustaría ostentar tal cargo porque, según ha mantenido, es algo que no ha pensado "en ningún momento". En cualquier caso ha dicho que "si tiene que abrirse un nuevo debate habrá que esperar a ese tiempo".

Preguntado por si contempla la posibilidad de que Díaz no se presente a las primarias a la Secretaría General, Cornejo ha eludido la respuesta y ha optado por incidir en que lo que contempla es que es ella la que "tendrá que decidirlo". En cualquier caso, ha añadido que es "obvio" que muchos responsables institucionales y orgánicos del partido ven a la dirigente andaluza "como una líder".

Tampoco ha querido Cornejo entrar a valorar si Díaz desilusionaría a mucha gente que la apoya en caso de que decidiera no presentarse a las primarias y ha incidido una vez más en que "la decisión la tiene que adoptar ella" y los militantes, los que elijan, aunque ha subrayado que "hay muchos apoyos que indican que podría ser la mejor secretaria general".

Cornejo ha mantenido que en el PSOE tiene que haber "un debate de ideas" y unas primarias y que lo que tiene que ser de unidad, más que la candidatura para dirigir el partido, es la salida del Congreso. En ese sentido también se ha referido a las palabras del expresidente Felipe González con las que mantuvo que el proyecto es más importante que las personas y Cornejo ha dicho que "el proyecto es muy importante pero también las personas que tiran de él.

"Son elementos que se complementan pero lo importante sin duda es a dónde vamos", ha incidido el dirigente socialista, que ha mantenido que hay tantos interrogantes en la situación política y económica mundial a los que tiene que responder el partido que "el debate de ideas es fundamental".

Por último, Cornejo ha dicho que Patxi López es un hombre "con cultura de partido" y ha negado que tenga algún pacto con el PSOE andaluz para haber presentado su candidatura como una avanzadilla que pudiera culminar en una candidatura única con Susana Díaz.