(ampliación) cospedal pide perdón en nombre del estado por no haber reconocido antes su responsabilidad patrimonial

16/01/2017 - 19:56

- Se compromete a “intentar encontrar” los contratos de compra de la aeronave, aunque no promete éxito en la búsqueda

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió perdón este lunes en nombre del Estado por no haber reconocido antes la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles.

Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, varios portavoces reprocharon a Cospedal que en su primera intervención no pidiera perdón a las familias de las víctimas y la emplazaron a hacerlo.

En su réplica, aseguró que entre sus defectos no está la soberbia y por ello no tiene problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido antes esa responsabilidad patrimonial de la que habla el dictamen del Consejo de Estado, y precisó además que lo hace "de corazón".

Cospedal insistió en que asume “lo más importante” del dictamen del Consejo de Estado: la reparación moral de las víctimas. Esto le permitió afirmar que la “llama” que ha mantenido vivo el caso durante casi 14 años ha sido la labor de denuncia de los familiares. “No, ningún grupo, empezando por el mío”.

La ministra consideró “muy importante cerrar el círculo y la heridas y no estar en actitud de querer alargar procesos lo máximo posible para sacar réditos. Las familias quieren conocer la verdad y no alargar su dolor”.

A su vez, destacó el “rigor” y la “seriedad” con la que ha intentado explicar todo lo relacionado con la gestión del siniestro del Yak-42 y apeló a la necesidad de intentar no hacer rédito político en esta cuestión.

Los distintos portavoces reprocharon a la ministra que no se tuvieran en cuenta las quejas sobre las condiciones de vuelo del avión recibidas en su momento por parte de los propios militares y de sus familiares y de distintos informes como el del teniente coronel Marino que desaconsejaban la utilización de dichas aeronaves.

También se remitieron a lo sucedido en Noruega cuando a tenor de las críticas recibidas por las circunstancias en que se producían los vuelos dejaron de utilizar la aeronave.

CONTRATOS

Ante estas peticiones, Cospedal explicó que los informes de que dispone el Ministerio eran relativos a “aviones de carga” y no de transporte de personal como el Yak-42, así como que lo relativo a Noruega tuvo lugar ‘a posteriori’ del accidente.

Ante las distintas peticiones recibidas para conseguir los contratos de la compra de la aeronave, la ministra se comprometió a “hacer todo lo posible” para encontrar esos documentos, si bien dejó claro que “han pasado muchos años y hay muchos documentos que nunca se han pedido y es muy difícil que podamos encontrarlos”.

“Vamos a intentar encontrarlos. Esos contratos no estuvieron en el Ministerio y ahora han desaparecido. Nunca han estado o no consta que hayan estado. Es muy difícil ir más allá con visos de éxito y de lo que dicen en la asunción de responsabilidades de los tribunales”, sentenció.

Cospedal explicó que el Ministerio de Defensa pagó 149.000 euros por el vuelo (14.900 euros en tasas de aterrizaje, 38.700 euros en combustible y 95.000 euros en horas de vuelo), de los que la empresa que operó el vuelo-UM Air- sólo recibió alrededor de 38.000, y que la cadena de subcontrataciones incluyó a cinco intermediarios: la agencia Namsa de la OTAN, Chapman Freeborn, Volga-Dnepr, Adriyatik Ltd y JTR.

SEGUROS

También dejó claro que en todo lo relacionado con la facturación de esas gestiones “no hay y no existe una factura de esos servicios”. De hecho, fue más allá al aseverar que algunas empresas se han acogido al carácter de confidencialidad de los contratos para negarse a darlos a conocer.

La titular de Defensa manifestó que una de las “especificaciones claras” entre Namsa y el Ministerio fue el seguro. No obstante, explicó que fue el Estado quien sufragó el pago del mismo cifrado en 4,65 millones de dólares. También reconoció que, a pesar de que podría haberlo hecho, “ni ha iniciado ni inició” ningún procedimiento para recuperar el dinero adelantado.

A pesar de que puso de manifiesto que el Ministerio dispone de documentación que acredita que el avión tenía los certificados para volar y que la tripulación está capacitada para pilotarlo, explicó que desde la tragedia se estableció un acuerdo marco en el transporte de tropas en favor de la aerolínea Air Europa.

Cospedal concluyó su intervención reiterando su petición de perdón a las familias por todo lo que hayan sufrido “por culpa de la Administración” en relación con la gestión del siniestro.

16-ENE-17

