AMP.- PSOE e IU llegan a un acuerdo con Ganemos para aprobar este martes el presupuesto de Córdoba de este año

16/01/2017 - 20:21

La alcaldesa destaca que se plasman "las necesidades y demandas de la ciudad", sin aumentar las cuentas iniciales

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

El gobierno municipal de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Córdoba, encabezado por la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, ha llegado a un acuerdo en la tarde de este lunes con el grupo de Ganemos Córdoba de cara a poder aprobar el presupuesto local de este año en el Pleno Ordinario de este martes, con la incorporación de una decena de enmiendas de Ganemos, así como un plan evaluable del pacto de investidura de las 51 medidas y enmiendas a introducir en 2017 para el cumplimiento del acuerdo presupuestario de 2016.

En una rueda de prensa, la alcaldesa ha destacado que el presupuesto "plasma las necesidades y demandas de la ciudad", con medidas de "soluciones e impulso" del gobierno municipal y otras de Ganemos, en las que "pone el acento" al entender que son "prioritarias", a lo que ha añadido que "la gran mayoría" de las propuestas de los grupos ya estaban incluidas en las cuentas o "se ha hecho un esfuerzo para incorporar" parte de ellos.

Así, en relación a las medidas de Ganemos, ha resaltado que "se ha hecho un esfuerzo para que, sin aumentar las cuentas presentadas en la Junta de Gobierno Local, puedan tener cabida partidas presupuestarias que no sean testimoniales", a la vez que ha indicado que se recoge "un calendario de obligado cumplimiento" y ha aseverado que "no ha costado tanto" llegar a un acuerdo con Ganemos, de forma que cree que "por el contenido merecía la pena hacer un esfuerzo de diálogo".

Al hilo de ello, la alcaldesa ha comentado que algunas medidas de Ganemos "se han recogido en una partida grande" que iba para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), que pasa de 1,7 millones a 820.000 euros, "habiendo aún capacidad suficiente para seguir desarrollando los proyectos de 2017", y "otras partidas se reconvierten". Sobre la propuesta de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio, aboga por "explorar las posibilidades para un mejor servicio, a través de un instituto municipal u otro tipo de instrumento".

Entretanto, ha resaltado que la ciudad va a contar con un presupuesto consolidado de 427,5 millones de euros, que supone un 8,5% más que en 2016, mientras que solo al Ayuntamiento se destinan unos 303,4 millones de euros, de los que un 15% van dirigidos a inversiones, todo ello para ser "un presupuesto útil y solidario", porque "permite luchar contra la desigualdad, colabora en la creación de empleo e implica a la sociedad cordobesa en un modelo mucho más participativo".

LAS POLÍTICAS SOCIALES

De este modo, ha elogiado que se aumentan los recursos para políticas sociales, con 45,3 millones de euros, frente a los 41 millones de 2016, de manera que sube un 15%, mientras que las ayudas de emergencia aumentan un 30%, en cifra total 1,3 millones de euros, que "supone multiplicar por cinco la última partida del presupuesto del PP".

Además, en la oferta de empleo público se recoge la creación de 13 plazas para trabajadores sociales y tres para educadores sociales, así como "24 plazas de interinos, 23 plazas de funcionarios, cinco trabajadores de ofertas públicas de empleo de años anteriores y 33 trabajadores que se incorporan por promoción interna". En total se destinan 183 millones de euros para políticas de personal, 1% más que en 2016, ha subrayado.

Igualmente, ha agregado, "el documento consolida proyectos", como el Cercanías; el Open Future; el Cluster Halal; el Centro de Recepción de Visitantes; el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC); el Instituto Municipal de Turismo; 'Rabanales 21', la Ronda del Marrubial y la antigua escuela de magisterio, así como otros proyectos como la recuperación del Alcázar Andalusí, la Casa de Acogida, el plan de Las Palmeras y el desarrollo de la Edusi, entre otros.

Asimismo, ha señalado que "incluye una política fiscal mucho más progresiva, al pagar más quien tiene un poco más", al tiempo que "hay 13,5 millones de euros de beneficios fiscales para personas con discapacidad, familias numerosas y otros colectivos vulnerables", y que establece "una política de estabilidad presupuestaria, respetando en todo momento el techo de gasto", a la vez que "se da cumplimiento al plan de deuda".

En general, Ambrosio ha asegurado que "el presupuesto mantiene algunos elementos que forman parte de las propuestas como compromiso de gobierno, al mantener el foco en las personas que peor lo pasan, equilibran la distribución del gasto por toda la ciudad y permiten seguir creando condiciones para abandonar la precariedad laboral".

"VUELTA DE TUERCA AL PACTO"

Previamente, el concejal de Ganemos Alberto de los Ríos ha valorado, en otra rueda de prensa, que se acuerda "un conjunto muy extenso con medidas muy concretas y otras como acuerdos políticos", al tiempo que ha apostillado que es "un buen acuerdo" y "una vuelta de tuerca para asegurar el pacto de las 51 medidas", sobre el que estarán "muy pendientes del cumplimiento".

También, ha felicitado que "después de un mes de intensas negociaciones se ha llegado a un acuerdo", en el que "era muy importante no repetir el modelo del año 2016, con el que no estamos de acuerdo en la forma que se ha puesto en práctica", dado que "no se ha llegado a cumplir suficientemente", de manera que "este año es bien diferente", ha remarcado.

Mientras, la edil de Ganemos María de los Ángeles Aguilera ha subrayado que se han recogido todos los acuerdos de la asamblea de la agrupación de electores, entre ellas las dos medidas "con más dificultades para llegar al acuerdo", como son la introducción de cláusulas sociales y economía social, por un lado, y "abrir las vías" para estudiar la municipalización del servicio de ayuda a domicilio.

LAS ENMIENDAS

En concreto, para el presupuesto de 2017 se recogen nueve enmiendas de Ganemos, para el impulso al desarrollo sostenible y el empleo: con un incremento del presupuesto de comercio en un 50 por ciento, unos 207.000 euros; una subida de 50.000 euros en turismo, para un plan de turismo sostenible; 200.000 euros para proyectos de movilidad, como la peatonalización de parte de Ciudad Jardín.

En materia de servicios sociales, plantean un incremento en 100.000 euros del programa de asistencia social de mayores, así como subir en 300.000 euros la partida para el programa de prevención e inserción. En cultura, la puesta en marcha de la Casa de las Córdobas, con unos 6.000 euros para la redacción del proyecto y búsqueda de financiación. Y una dotación de 20.000 euros para los estudios y trabajos iniciales de exhumación de las fosas de víctimas del franquismo en los cementerios municipales, entre otros puntos.

Respecto al plan evaluable del pacto de investidura, acuerdan entre los tres grupos la evaluación conjunta del grado de cumplimiento de las 51 medidas para febrero, mes en el que esperan constituir una nueva comisión de seguimiento, y para el mes de mayo, otra evaluación pública del pacto en el ecuador del mandato.

Asimismo, aprueban que los datos presupuestarios de 2017 y las liquidaciones de 2016 sean publicadas en la web municipal y distintas medidas con "coste cero" para este año, como la programación de una agenda cultural municipal "mejor distribuida por la ciudad y en el año", una "mayor restricción" a vehículos privados en la zona centro, un protocolo de cesión de infraestructuras a iniciativas culturales ciudadanas, así como la creación de la comisión técnica para febrero que aborde el cambio en la gestión del servicio de ayuda a domicilio.

Y sobre las enmiendas a introducir este año para el cumplimiento del acuerdo de 2016, Ganemos propone la constitución de la comisión de auditoría social y ciudadana de la deuda; la comisión de seguimiento de la contratación pública, con la inclusión de las cláusulas sociales, entre otras medidas.