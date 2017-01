Aguirre dice que "seguramente" cuando el PSOE tenga otro líder "cambie de opinión" en cuanto a su apoyo en ayuntamientos

17/01/2017 - 10:41

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado este martes que "seguramente" cuando el PSOE tenga nuevo líder "cambie de opinión" en cuanto a sus apoyos en ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona o Santiago de Compostela, donde gobiernan candidaturas 'del cambio' con el apoyo de los socialistas.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En concreto, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha sido preguntada por si el PP se plantearía una moción de censura en el Consistorio, donde ahora gobierna Ahora Madrid gracias al apoyo que les dio el PSOE, pese a que los populares fueron la lista más votada en las elecciones.

Según Aguirre, lo que ocurra en el congreso de junio del PSOE "tendrá importancia para esto" porque entiende que lo que se hizo hace año y medio con "Pedro Sánchez" fue "regalarles" los "principales ayuntamientos de España a Podemos posiblemente a cambio de que le votaran a él, como tenía firmado o decidido cuando el PSOE decidió nombrar una gestora para evitar esto".

La expresidenta madrileña ha apuntado que Madrid, Barcelona, Cádiz, A Coruña o Santiago de Compostela está "en manos" de Podemos "porque quiere el PSOE" y "seguramente cuando venga otro líder cambie de opinión".

Sobre si ella se va a presentar de nuevo al Ayuntamiento de Madrid --dado que Manuela Carmena ya ha explicado que sólo va a estar presente estos cuatro años--, ha indicado que no lo puede decir pero que "dependerá de lo que ocurra durante la legislatura" y de que la "quieran presentar".

Ha asegurado que "nunca" ha pensado "nada" de lo que le iba a ocurrir --y ha recordado que ha sido concejala, ministra de Educación, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid--. Así, ha continuado señalando que no hace planes y que está bien. "Estoy muy contenta con mi vida", ha defendido.

MADRID, MÁS SUCIO QUE ANTES

Sobre el tema de la limpieza en Madrid, Aguirre ha indicado que Madrid está más sucio que antes y que no sólo es su opinión, sino que hay que preguntárselo a los madrileños. En este punto, ha afeado que la alcaldesa dijera que iba a estar Madrid "como los chorros del oro" y que a día de hoy no haya cambiado. Además, les ha criticado por no dedicar a esto el "superávit que les dejó Ana Botella".

También cree que el principal problema es la basura de los comercios y que los cartones "no caben en los recipientes" porque hay "una raja" y lo "dejan en el suelo". "En Barcelona, en lugar de meterlo por una raja, se abre, lo hemos propuesto y no han hecho ni caso... lo peor en Madrid son los puntos limpios", ha asegurado.