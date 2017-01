Una feminista irrumpe en la inauguración de la estatua de Trump en el Museo de Cera al grito de 'Grab them by the balls'

17/01/2017 - 11:45

Una feminista de Femen ha irrumpido este martes en la inauguración de la escultura del presidente de EEUU, Donald Trump, en el Museo de Cera de Madrid con el torso desnudo y al grito de 'Grab them by the balls'.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Museo de Cera de Madrid había convocado a las 10.30 horas un acto de presentación de la nueva escultura, que se incorpora a la galería de Historia del Museo, coincidiendo con la semana en la que el presidente electo comienza su Gobierno.

Nada más empezar, una joven ha aparecido con el torso desnudo donde se podía leer 'Grab them by the balls' mientras que en la espalda tenía pintado 'Grab patriarchy by the balls'. Antes de ser retirada, mientras trataba de tocar la figura de Trumb y lanzaba algunos globos que había en el acto, también ha dicho en castellano 'Coged el patriarcado por los huevos'.

Femen España en las redes sociales ha reivindicado el acto con una imagen de la espalda de su activista y el mensaje: "Femen acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trumb en Madrid". En el Museo de Cera está, por ejemplo, la de Barack Obama y también se espera la de la mujer del nuevo presidente, Melania Trumb.