Andalucía lamenta que Cataluña y País Vasco "desaprovechen" este espacio de diálogo

17/01/2017 - 13:16

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha lamentado la ausencia de Cataluña y País Vasco de la Conferencia de Presidentes y ha afeado que con ella "desaprovechen" la "oportunidad" que supone este espacio de diálogo.

Así lo ha dicho el también consejero de Presidencia en declaraciones a los periodistas en el Senado, durante el transcurso del cónclave que este martes reúne a los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Pierden una oportunidad; un espacio de diálogo como éste no puede ser desaprovechado", ha dicho Jiménez Barrios para quien "dialogar, hablar y construir encuentros no es posible si no se buscan espacios de encuentro".

"¿Qué mejor encuentro que el de los presidentes de las comunidades autónomas de esta España democrática?", se ha preguntado el vicepresidente andaluz que, en su intervención ante la prensa, ha trasladado los asuntos que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha expuesto en su intervención inicial en el plenario de la Conferencia de Presidentes.

Tal y como estaba previsto, Jiménez Barrios ha informado de que la principal reivindicación andaluza ha sido la financiación autonómica y la reclamación para que se establezcan las condiciones para el nuevo modelo, además de que la dotación de la misma sea "justa y acorde" al coste de los servicios que se prestan.

En ella también debe contemplarse la armonización fiscal y no solo las transferencias a los territorios, al considerar Andalucía que "no es justo" que haya otras comunidades que tengan la posibilidad de bajar impuestos, para evitar así "las competencias desleales" y que entre todos seamos capaces de equilibrar la financiación.

El vicepresidente ha trasladado que, junto a ello, se debe definir "una financiación justa para la Ley de Dependencia", al 50 por ciento entre Estado y comunidad, como recoge la propia ley y ante una situación que ha llevado a que Andalucía financie "a pulmón el 80 por ciento" de su coste. "El raquítico 20 por ciento del Gobierno tiene que corregirse", ha defendido.

Las reclamaciones formuladas este martes por Díaz ante sus homólogos regionales y ante el propio Rajoy también pasan por la revisión de los planes de empleo y la garantía juvenil, las políticas activas de empleo y el establecimiento de políticas modernas en la formación. Junto a ello, también ha planteado que se corrija la tasa de reposición de los empleados públicos para dotar de más personal a la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales.

Andalucía también ha pedido este martes agilizar los fondos de la UE, "con transparencia y participación de las comunidades autónomas" y, asimismo, la presidenta ha puesto sobre la mesa de la Conferencia el "drama" que viven los refugiados en las fronteras de Europa.

"Esta Europa no puede ser ajena al sufrimiento de tantos miles de criaturas que sufren los rigores del invierno", ha dicho Jiménez Barrios, que ha trasladado que Díaz ha pedido en el interior de la reunión que haya "una acción coordinada" en ese sentido y que "el Gobierno intente paliar ese sufrimiento".