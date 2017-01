Gobierno vasco acusa a Rajoy de "forzar" la Cumbre de Presidentes para lograr "una foto"

17/01/2017 - 13:39

Erkoreka reconoce que en el Ejecutivo de PNV y PSE no hay una opinión "unánime" sobre la ausencia de Urkullu en la Conferencia

VITORIA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha acusado al Ejecutivo central de "forzar de forma clara" la celebración de la Cumbre de Presidentes autonómicos para lograr "una foto", cuando los temas que se abordan en el encuentro de este martes son más propios de una "conferencia sectorial". Erkoreka, además, ha reconocido que en el Ejecutivo de coalición formado por PNV y PSE, no hay una opinión "unánime" sobre la decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de no asistir a la cumbre, que los socialistas no comparten.

Erkoreka ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, que el lehendakari "no ha cambiado de opinión" respecto a su decisión de no acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebra este martes en Madrid, a la que tampoco ha asistido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El portavoz del Gobierno vasco ha destacado, además, que esa decisión se ve reforzada tras comprobar que el listado de temas que conforman el orden del día de la reunión indica que el encuentro, más que una Conferencia de Presidentes, parece una "conferencia sectorial". Las conferencias sectoriales reúnen habitualmente a los ministros de cada área con los responsables autonómicos de esas mismas materias.

En la cumbre de este martes, Rajoy y los presidentes autonómicos abordarán cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica o la sostenibilidad de la educación, la sanidad y la atención a la dependencia.

"Son temas muy sectoriales", ha señalado, tras lo que ha afirmado que "las cosas se han forzado de forma clara para justificar" la convocatoria de este encuentro por parte del presidente del Gobierno central. En opinión de Erkoreka, el Ejecutivo ha realizado un "esfuerzo" para "reunir todos los asuntos sectoriales pendientes para poder justificar la celebración de la conferencia y, así, obtener una foto".

"CON O SIN CONFERENCIA"

Además, ha afirmado que, visto el listado de temas del orden del día, resulta "evidente" que la ausencia del lehendakari en el encuentro "no alterará" la agenda ni la puesta en marcha de las medidas que puedan acordarse. De todas formas, ha subrayado que las actuaciones que puedan ponerse en marcha tras esta cumbre "se iban a realizar igual, con o sin Conferencia de Presidentes".

El representante del Gobierno vasco ha admitido que, "no existe una posición unánime" en el seno del Gobierno vasco en torno a la decisión de Urkullu de no asistir a la cita, que no comparte el PSE, socio del PNV en el Ejecutivo autonómico. Erkoreka, no obstante, ha precisado que "se trata de una decisión que incumbe al lehendakari y que ha de adoptarla en exclusiva, personalmente".

También se ha referido a las criticas que ha realizado a la decisión de Urkullu el candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, quien sí acudió a la Conferencia de Presidentes cuando fue lehendakari, hace dos legislaturas. Josu Erkoreka ha recordado que Urkullu y López tienen "posicionamientos políticos dispares" y que, "opine lo que opine Patxi López, la decisión corresponde a Urkullu".

"Estamos hablando de su presencia o no en un foro determinado en el que se convocan precisamente a los presidentes de las Comunidades Autónomas. La decisión le corresponde al lehendakari y la ha adoptado él legítimamente, se pueda compartir o no, con absoluta validez y efectos jurídicos y políticos", ha apuntado.

"BILATERALIDAD"

Erkoreka ha reiterado que Urkullu "prioriza" el mantenimiento de una relación "bilateral" con el Gobierno central, aunque ha explicado que eso "no significa" que el Ejecutivo autonómico no vaya a implicarse en otros "foros multilaterales".

El lehendakari --ha añadido el portavoz-- sigue sin obtener "respuesta" de la propuesta que trasladó a Rajoy para mantener un encuentro bilateral. El objetivo de Urkullu, según ha recordado, es abordar con el presidente las cuestiones "pendientes" y los temas "importantes" que requieren de la "colaboración" entre la comunidad autónoma y el Estado español.

El portavoz del Gobierno vasco ha destacado que Urkullu está "dispuesto" a reunirse con Rajoy en el momento en el que se pueda celebrar ese encuentro, del que ha afirmado que debería llevarse a cabo "tan pronto como sea posible".