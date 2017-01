Podemos no entendería que Agudo y Marcano vuelvan a la vida pública porque Cantabria "perdió por su culpa 7,9 millones"

17/01/2017 - 13:44

Podemos Cantabria no entendería que los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE) "vuelvan a la vida pública" porque la Comunidad Autónoma "ha perdido por su culpa 7,9 millones de euros".

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho así la diputada y portavoz del grupo parlamentario morado, Verónica Ordóñez, este martes a preguntas de los periodistas sobre el auto de la Audiencia Provincial que revoca el del Tribunal Superior de Justicia cántabro que imputaba a los extitulares de Turismo y Economía por supuesta malversación en el denominado 'caso Racing', por la operación de compraventa de acciones del club.

"No entendemos que se hable de que estas personas vuelvan a la vida pública", ha manifestado la podemita, para aclarar que "independientemente" de que sus actuaciones tengan "consecuencias jurídicas", Cantabria "ha perdido por su culpa o de su gestión como políticos 7,9 millones", que "no van a volver a las arcas de Cantabria", ha remachado.

Por eso, Ordóñez ha señalado que este tipo de actuaciones tiene que tener "algún tipo de consecuencia". Y, al hilo, ha indicado que el fallo de la AP que acuerda el archivo de la causa no significa que "no se haya cometido un delito", sino que lo que "implica realmente" es que "no hay pruebas suficientes" porque, de lo contrario, la Sala hubiera dictado un "sobreseimiento libre".

Así las cosas, la parlamentaria morada ha diferenciado la "culpabilidad jurídica" de la "culpabilidad política", y ha manifestado a continuación que en su partido no entenderían que Marcano y Agudo "vuelvan a la vida pública".

"Que dejen de estar imputados, lamentablemente no va a hacer aparecer el dinero de toda la ciudadanía cántabra", ha finalizado Verónica Ordóñez.