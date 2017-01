El alcalde envía una carta a Susana Díaz para reclamar inversiones

17/01/2017 - 14:06

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha enviado este lunes una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para pedirle que la Administración autonómica se haga cargo de la construcción de un pabellón deportivo en la ciudad ante "la imposibilidad legal" del Ayuntamiento jiennense de realizar inversiones por estar sujeto, según el primer edil, a las condiciones de los planes de pagos a proveedores y también por ser el consistorio "más arruinado" de España.

Javier Márquez en rueda de prensa ha recurrido a ejemplos de otros lugares como Zamora o Ciudad Real donde la construcción de pabellones deportivos ha contado con la inversión de diputaciones y de hasta administraciones autonómicas. En este línea, el alcalde ha dicho que no va a cerrar ninguna puerta para conseguir la colaboración del resto de administraciones, incluido la estatal mediante la correspondiente petición, todavía no cursada, al Consejo Superior de Deportes.

"Todo lo que sea bien para la ciudad de Jaén estamos totalmente abiertos", ha dicho Márquez, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento del Ayuntamiento de poner los terrenos valorados en 1,2 millones de euros, además de asumir el anteproyecto y proyecto. No obstante ha recordado que la construcción del pabellón "está obligada, como lo ha hecho en el resto de Andalucía a financiar su construcción".

Ha insistido es que no es suficiente con que la Junta ofrezca asumir el 50 por ciento de la construcción del pabellón deportivo porque "por ley no podemos hacer inversiones" y hacer ese ofrecimiento desde la Junta es "como no decirle la verdad a los jiennenses" porque es "jugar a la política, pero no decirle la verdad a la gente".

También relacionado con instalaciones deportivas, Márquez ha anunciado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar en el proyecto de ampliación de las pistas de atletismo de La Salobreja para que las instalaciones cuenten con ocho calles, una vez que la Real Federación Española de Atletismo ha dado su visto bueno. La idea también en este caso es solicitar una subvención a la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo el proyecto de ampliación.