El detenido en Gran Canaria por enaltecimiento y propaganda yihadista pasa hoy a disposición judicial

17/01/2017 - 14:15

El ciudadano marroquí de 30 años detenido hoy en Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito de enaltecimiento y propaganda del terrorismo yihadista, será trasladado a la Audiencia Nacional donde pasará a disposición judicial tras terminar la Guardia Civil el registro de su domicilio en la capital grancanaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, en declaraciones a los medios, para añadir que la investigación sigue en marcha y se centra en los dispositivos que el detenido utilizaba, bajo seudónimo, para mostrar su apoyo en una conocida red social al Estado Islámico con diverso material propagandístico.

Roldós dijo que "es pronto" para saber si esta persona se radicalizaba de "manera individual" o bien "si tiene conexión" con "activistas del terrorismo islámico".

La delegada del Gobierno aclaró que esta persona ha sido detenida en su domicilio y que "mientras no se analice el material no se va a saber si actuaba solo o no", matizó.

Además destacó el resultado del seguimiento de la Guardia Civil a través de Internet para poner freno las actividades terroristas.

Recordó que desde 2015, cuando el Ministerio del Interior elevó a nivel 4 el nivel de seguridad en España por la amenaza terrorista, han sido detenidas 182 personas de terrorismo yihadista.

Roldós ha resaltado que esta detención es "muy buena noticia" porque esta persona "estaba mostrando su apoyo a acciones terroristas, a una ideología" ante "una enorme amenaza no solo en España sino en todo el mundo".

Habló de "acciones preventivas, de vigilancia de las redes sociales y de Internet que favorecen la captación" y que puedan detectar "personas como la de hoy" porque en Canarias "la seguridad es el valor para el motor económico como es el turismo".

La delegada del Gobierno detalló que la Guardia Civil se personó en el domicilio del sospechoso a las 07:20 horas de esta mañana y que se incautó de diverso material.