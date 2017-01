El Gobierno local de Alcalá cree que sin auto de procesamiento no se puede "determinar responsabilidades"

17/01/2017 - 14:16

Reclama no hacer "juicios paralelos a un grupo de personas que han trabajado mucho por su ciudad"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Ante la decisión del Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que indaga las presuntas irregularidades detectadas en la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, de citar como investigados al actual segundo teniente de alcalde, Salvador Escudero (PSOE), y a seis exediles socialistas de la etapa de Antonio Gutiérrez Limones como primer edil, el Gobierno municipal del PSOE reclama "agilidad" en la instrucción, opinando que hasta que no haya "un auto de procesamiento, no se pueden determinar las responsabilidades oportunas".

En un comunicado, Elena Álvarez, portavoz del Gobierno municipal que encabeza la socialista Ana Isabel Jiménez, ha expuesto que la última providencia emitida por el juez instructor del caso ACM es un "acto de trámite procesal", asegurando que en dicha citación como investigados "no se imputa ningún delito concreto a las personas notificadas", dos de las cuales, los exconcejales socialistas Rafael Chacón y Miriam Burgos, ocupan actualmente cargos de dirección general en la Junta de Andalucía, toda vez que Salvador Escudero ostenta la Segunda Tenencia de Alcaldía.

Así, la portavoz del Gobierno local ha apostado por "esperar a que concluya la instrucción judicial para que se esclarezcan los hechos y para que se concrete si existe algún tipo de responsabilidad". "Hay que dejar actuar a la Justicia y tener el máximo respeto por la presunción de inocencia", ha dicho la portavoz socialista, quien espera que las comparecencias de los socialistas investigados en la causa "sirvan para sacar a la luz la verdad de un asunto que preocupa al conjunto de los ciudadanos alcalareños".

NO "INSTRUMENTALIZAR" EL CASO

Por eso, ha llamado a interpretar esta nueva providencia "en el normal desarrollo de la investigación de una causa", pidiendo "que no se instrumentalice este asunto en contra de un equipo de gobierno que ha colaborado siempre con la acción de la Justicia y, menos aún, que se manche el nombre de Alcalá de forma gratuita con la única pretensión de sacar rédito político".

La portavoz del Equipo de Gobierno, de otro lado, ha defendido que "el pasado mes de septiembre, la alcaldesa dictó la orden de personación del Ayuntamiento en la causa y dio instrucciones al letrado municipal para que velara por los intereses generales de la institución y colaborara con la acción de la Justicia", toda vez que semanas después de que el pleno aprobase una moción del PA para la personación de la institución en la causa judicial, la alcaldesa emitía una resolución ordenando tal personación, bajo la premisa de que tal era su "voluntad" y el ejercicio de tales acciones es "competencia" exclusiva de la Alcaldía.

Tras ello, el Grupo andalucista criticaba que la primer edil se "arrogase" el gesto, después de que los socialistas votasen en contra de la moción plenaria aprobada antes de emitir su resolución.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno local socialista ha defendido que la alcaldesa ha conminado a todos los órganos municipales para que "presten apoyo al juez instructor y para que se facilite toda la documentación que pudiera necesitar".

PIDE "AGILIDAD" EN LA INSTRUCCIÓN

Por último, Elena Álvarez considera que corresponde a los juzgados y tribunales determinar "la realidad de los hechos y administrar Justicia" y que, en ningún caso, "es esta función de los partidos políticos o grupos municipales, mucho menos hacer juicios paralelos a un grupo de personas que han trabajado mucho por su ciudad". Al mismo tiempo, manifiesta su deseo de que la Justicia actúe "con agilidad y celeridad para determinar los hechos y conocer la verdad, ya que el Ayuntamiento es el máximo interesado en que se aclare todo lo antes posible por el bien de Alcalá".

Así, avisa de que "hasta que no se concluya la instrucción y no exista un auto de procesamiento con una atribución de hechos concretos, no se pueden determinar las responsabilidades oportunas".