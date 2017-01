Los III Premios Iniciativas Empresariales reconocen la labor de emprendedores de primera generación al margen de su edad

17/01/2017 - 14:30

Los III Premios Iniciativas Empresariales, que se entregarán el próximo 30 de marzo, reconocerán la labor de los empresarios de primera generación, independientemente de cuál sea su edad, y distinguirán las mejores propuestas en la materia.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

Los galardones han sido presentados este martes en el Ayuntamiento de Valladolid por el alcalde, Óscar Puente, y el presidente de la Asociación Iniciativas Empresariales, Jaime Sanz Fernández-Soto.

La convocatoria de los premios presenta cuatro categorías, que reconocerán las mejores iniciativas como Empresario Novel, Empresario Joven menor de 35 años, en el Medio Rural y la mejor iniciativa empresarial Consolidada.

Sanz Fernández-Soto ha explicado que varias de las categorías están abiertas a los mayores de 35, con categorías de empresa Consolida, que debe tener dos años de trayectoria, y en el Medio Rural. Otros requisitos para optar a estos galardones es que los negocios tengan la sede fiscal y social y Valladolid.

El objetivo de la iniciativa es "destacar públicamente a aquellas personas que, mediante la puesta en marcha de nuevas actividades económicas, contribuyen al desarrollo, la creación de riqueza, el progreso y el bienestar en la provincia de Valladolid".

Además, la AIE pretende con estos Premios estimular el autoempleo como salida profesional, además de incentivar la motivación y vocación empresarial, a la vez que contribuir a una nueva generación de emprendedores y empresarios e incrementar el empleo estable en Valladolid y provincia.

De hecho, su presidente ha recalcado que aunque los premios no cuentan con dotación económica, aportan el "reconocimiento" de la sociedad vallisoletana y del Ayuntamiento ante las "más de 400 personas" que espera que asistan al acto de entrega. "Del reconocimiento no se vive, pero ¿a quién no le gusta?", se ha preguntado Sanz.

El jurado en esta ocasión estará compuesto por representantes del propio Ayuntamiento, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de la Junta de CyL, Diputación de Valladolid, Confederación Vallisoletana de Empresarios, Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, Colegio de Economistas de Valladolid, CEAT, Patronal de Autónomos, Asociación de Empresas de Formación CECAP, Grado de Comercio Universidad de Valladolid, Laboral Kutxa, Fundación San Pablo CEU Castilla y León, Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes y Universidad Isabel I.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 3 de febrero de 2017 y el acto de entrega de los premios se celebrará en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, el 30 de Marzo.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha querido destacar la labor de la Asociación, que trabaja con estas iniciativas para "visualizar y reconocer a emprendedores que trabajan denodadamente por sacar adelante sus empresas", al tiempo que ha agradecido a estos emprendedores que sigan en territorio vallisoletano y que su talento haya permanecido.

Al mismo tiempo, el regidor ha recordado que además de apoyar estas iniciativas, el Ayuntamiento "tiene en su mira" a los empresarios y emprendedores, con distintas líneas de ayudas, subvenciones al fomento del empleo estable, las becas CREA, o varias medidas incluidas en el Plan Municipal de Empleo.

Igualmente, ha añadido que en estas líneas se incluye en muchos casos a los mayores de 35 años, no sólo a los jóvenes, al tiempo que ha recordado que varias de las Lanzaderas de empleo puestas en marcha en Valladolid están orientadas a este tramo de población.