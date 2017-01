ZEC dice que el debate de los Presupuestos con PSOE y CHA no es ideológico, sino de ajuste de cuantías

17/01/2017 - 14:41

El portavoz del gobierno municipal y el de Zaragoza en Común (ZEC) en el consistorio de la capital aragonesa, Fernando Rivarés y Pablo Muñoz, respectivamente, esperan alcanzar un acuerdo con PSOE y CHA para el Presupuesto de la ciudad de 2017, con una negociación que han asegurado que no es ideológica, sino de ajuste de cuantías.

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Rivarés ha subrayado que el proyecto de Presupuestos no es solo del equipo de gobierno de ZEC, sino que está "compartido en buena medida por PSOE y CHA" ya incluye propuestas formuladas por ambos grupos en una negociación previa a su presentación.

Ahora, tras las enmiendas realizadas el pasado viernes por los grupos municipales al documento, el objetivo del equipo de gobierno es lograr un pacto con PSOE y CHA "en el que todo el mundo se vea reflejado", con unas partidas "que sean ejecutables, pragmáticas y realistas", ha detallado Pablo Muñoz.

Ha añadido que su intención es alcanzar un "acuerdo público" antes de la Comisión de Economía, donde deberían aprobarse inicialmente el Presupuesto, convocada para el miércoles, 25 de enero, que contemple las transacciones de enmiendas que señalen el origen y el destino de las cuantías económicas que permitan "que no haya partidas que desdibujen los proyectos fundamentales de cada grupo".

No obstante, Muñoz ha precisado que en el resultado final del Presupuesto cada grupo "tiene que pesar lo que es y lo que significa", es decir, en el caso de ZEC hay que tener en cuenta que posee "nueve de los 17 concejales progresistas" del consistorio.

Rivarés ha sintetizado que se trata de que "lo esencial de los tres grupos se vea reflejado" y de "hacer compatibles las propuestas del PSOE, ZEC y CHA", logrando unos Presupuestos "progresistas, justos y de cambio".

ENMIENDAS

El portavoz del gobierno ha explicado que tras presentar el proyecto de Presupuestos hubo un acuerdo verbal con PSOE y CHA para estudiar las enmiendas que iba a presentar cada grupo antes ser registradas, algo se hizo con esta última formación "e incluso se trabajaron las cuantías", pero "no así el PSOE".

Al respecto, Muñoz ha comentado que "no hay colisión ideológica entre las propuestas" de PSOE y CHA y por eso se trata de ajustar las cuantías, con el objetivo de que "no haya vetos para proyectos importantes para la ciudad".

Según ha detallado, "hemos analizado todas las enmiendas desde el punto de vista de aquellas que sean mejores para la ciudad, aquellas que sean constructivas y las que entendemos que nos dan un acuerdo público para reforzar las líneas del Presupuesto", que son "la inversión hacia los barrios, hacia toda la ciudad y la reactivación económica con un marcado carácter social".

Muñoz ha estimado que las enmiendas de CHA "son todas reconducibles" y "compartiendo el fondo, hay alguna cosa que hay que afinar", como el millón de euros que plantea destinar a un plan director de Averly, cuando los informes técnicos "dicen que el edificio no estará en manos del Ayuntamiento hasta mediados de 2018", lo que no quiere decir que no se puedan comenzar a trabajar en el proyecto, ha esgrimido el portavoz de ZEC.

Del PSOE, les ha "sorprendido" la dotación de 1,7 millones para reformar Tenor Fleta, ha comentado Muñoz, una cantidad que en estos momentos ha estimado "inviable" ejecutar en 2017.

DETRACCIÓN DE FONDOS

Muñoz ha recalcado, respecto a las partidas de las que PSOE y CHA detraen fondos, que el equipo de gobierno "no está dispuesto a renunciar" a proyectos como la extensión del servicio BIZI a los barrios por lo que se puede rebajar la dotación inicial, pero no dejar cuantías que no permitan desarrollarlo.

Asimismo, en el proyecto de mejora del Parque Pignatelli y recuperación de los depósitos "se puede reducir alguna partida, pero no dejarlo a cero", para rechazar igualmente dejar sin dotación la accesibilidad de la Casa Jiménez, la inspección de los contratos o los planes de desarrollo local.

Rivarés ha añadido que el PSOE también suprime los fondos de las partidas destinadas a la acogida de refugiados cuando Zaragoza se ha declarado como Ciudad Acogedora de Personas Refugiadas, así como los previstos para diseñar y el ejecutar el primer polideportivo en Valdespartera.

VOTACIÓN POR LA ASAMBLEA CIUDADANA

Muñoz ha explicado que de lo que ocurra en la Comisión de Economía del miércoles 25 de enero, ZEC "sacará su posicionamiento", para aclarar que después de la misma se convocará una asamblea ciudadana para que las bases decidan si el Presupuesto definitivo "es acorde con principios que necesita para la ciudad" y "actuaremos en consecuencia".

Según ha dicho, su objetivo es "llegar a un acuerdo" con los grupos de izquierdas, ya que el entendimiento con PP y Ciudadanos es "difícil", con enmiendas que reflejan que "no tenemos el mismo concepto de ciudad".

No obstante, ha advertido de que no admitirán propuestas "que socaven o retrasen el cambio" y en este caso los plazos son importantes, mientras que Rivarés ha apuntado que una de las cuestiones "irrenunciables" para su grupo es que los servicios públicos municipales tengas las dotaciones necesarias.

También ha asegurado la cuestión de la municipalización de las trabajadoras del servicio de atención telefónica 010, que cuenta con un informe desfavorable de la Intervención, "no va a ser un impedimento para el acuerdo presupuestario; la plantilla no va a ser problema" porque "buscaremos la fórmula para que los tres grupos se vean reflejados".