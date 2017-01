Decenas de vecinos celebran la retirada de la acusación contra el activista de Coia, que ven como una "victoria" social

17/01/2017 - 15:12

Lores mantiene que "todo el apoyo" recibido permitió echar abajo una denuncia "para intentar acallar una protesta"

VIGO, 17 (EUROPA PRESS)

Decenas de personas, entre ellos vecinos de Coia y otros barrios de Vigo, así como cargos políticos, han celebrado este martes que la acusación particular haya retirado la denuncia en contra del activista de Coia Diego Lores, acusado de empujar a un agente que sufrió lesiones durante una de las protestas contra la instalación por parte del Ayuntamiento de Vigo de un barco en una rotonda.

En una rueda de prensa este martes, Lores ha estado arropado por decenas de personas y su abogada, Esther Lora, quien ha indicado que el abogado del agente se puso en contacto con ella este lunes y planteó retirar la acusación. Así, aunque inicialmente pedía unas condiciones, ha indicado que al final voluntariamente presentó la renuncia formal y solicitó el archivo y sobreseimiento de la causa.

Con ello, y debido a que la Fiscalía no presentó acusación en este caso, se anuló el acto de juicio previsto para la mañana de este martes. Lores se enfrentaba a una pena de 3 años y medio de prisión y al pago de 30.356 euros por responsabilidad civil como consecuencia de lo que han vuelto a considerar como "una denuncia basada en una mentira".

"Para nosotros esto es una victoria común" de Lores, la Asamblea Aberta de Coia, los vecinos y el resto de personas que han mostrado su apoyo, ya que "la fuerza entre todos hizo que el agente, después de dos años de calvario y sufrimiento", retirase la acusación, ha indicado la letrada. "Entre todos podemos y somos más fuertes", ha destacado.

El propio Lores ha remarcado que "todo el apoyo" sirvió para echar abajo una denuncia de un agente al "que emplearon desde el gobierno municipal para intentar acallar una protesta". En relación a ello, ha celebrado la "inesperada noticia" recibida este lunes, si bien ha reiterado sus críticas a la situación social que se vive en la ciudad.

"La violencia de tener que vivir con 400 euros de Risga, las migas que llaman cheque social...", ha puesto como ejemplo, antes de animar a las administraciones a pensar "si estos modelos de ciudad sirven para garantizar unos mínimos", pues "la situación, lejos de mejorar, sigue igual".

CONCENTRACIÓN EN LA ROTONDA

Con esta rueda de prensa, los vecinos también han dado fin al encierro solidario de casi dos días que iniciaron el domingo en la Parroquia do Cristo da Victoria en apoyo al activista, y todos los participantes se han dirigido a continuación hasta la glorieta de Castelao. "Todo esto empezó en la rotonda, y va a terminar en la rotonda", han sellado.

De esta forma, las dos intervenciones han concluido el acto con aplausos y al grito de "una persona, una vida digna", tras lo que los asistentes han iniciado la marcha hacia la rotonda de Coia con pancartas de 'Diego absolución' y 'Querennos en soidade, téñennos en común' y cantando "Que non, que non pode ser, os barcos na rotonda e as familias sen comer" y "Diego somos todas".

Una vez en la rotonda, se han subido a la misma y han dado lectura a un poema creado por uno de los activistas, tras lo que han colocado numerosos barcos de papel --de distintos colores-- a los pies del barco "como muestra y símbolo de su unidad" y para "visibilizar" la celebración por la retirada de la acusación.

APOYO POLÍTICO

En el acto, entre otras personalidades, ha estado presente la diputada de En Marea en el Parlamento de Galicia Magdalena Barahona, quien ha aplaudido el giro de los acontecimientos pero ha recordado que el conflicto por el barco se inició porque el Gobierno de Vigo lo colocó en el marco de "una situación de paro", utilizando unos fondos para ello en lugar de para fines sociales.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha mantenido que lo ocurrido responde a "una lucha contra el movimiento popular y desbordó todo con el desenlace final", es decir, con la denuncia por parte del agente. "Se escapa de la propia lógica", ha subrayado Barahona, que ha reiterado su alegría por que finalmente fuese retirada la acusación.

Por su parte, la europarlamentaria del BNG, Ana Miranda, ha trasladado a Europa Press su "apoyo" y "valoración positiva" por cómo han evolucionado los acontecimientos y por el fin de "un sufrimiento muy injusto durante dos años", si bien ha incidido en que "hay un problema de fondo" que la "criminalización" de la protesta social ante la reivindicación de una vida digna.

En las últimas semanas, la Asamblea Aberta de Coida acumuló más de 1.500 firmas a favor de la absolución del activista, entre ellas la de la propia Ana Miranda, pero también la del escritor y periodista Manuel Rivas; el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras; el portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Luís Villares; la eurodiputada de Anova, Lidia Senra; y el expresidente de la Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín.