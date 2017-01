El alcalde se reincorporará a sus funciones la semana que viene tras estar casi dos meses ausente

17/01/2017 - 15:23

El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz (PP), se reincorporará a su puesto la semana que viene tras su ausencia desde el pasado 29 de noviembre, al delegar sus funciones en la teniente de alcalde y aún regidora en funciones Laura Martín.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha detallado en declaraciones a Europa Press la propia Martín en relación a la ausencia del regidor de su puesto durante 50 días, tal y como este martes adelanta el diario 'El País'. La oposición había reclamado que se diera información sobre los motivos de su ausencia.

La alcaldesa en funciones ha avanzado que la situación en el Consistorio es de "absoluta normalidad" y que Pedro Luis Sanz tiene previsto reincorporarse la semana que viene y presidir el pleno ordinario del jueves 26 de enero.

El 29 de diciembre el alcalde firmó un decreto, como marca la normativa, en la que se delega en su persona las funciones de regidora en su ausencia hasta su reincorporación.

Además, el 31 de diciembre recibió otro escrito donde indica que, por motivos generales, se iba a prolongar en enero su ausencia y comunica su renuncia a su sueldo durante los días del mes que no esté ejerciendo sus funciones, por lo que dicta otro decreto.

La teniente de alcalde y alcaldesa en funciones ha explicado que el proceso se ha realizado con "transparencia", se ha notificado a los grupos políticos y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

"Ha habido normalidad absoluta, no ha habido nada raro", ha señalado Martín para recalcar que el alcalde no tiene que indicar en el decreto los motivos de su ausencia. La no asistencia del regidor no ha perjudicado al Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta, dado que los empates en el pleno se resuelven con los votos de calidad de la alcaldesa en funciones.

Además, Martín ha explicado que el Consistorio ha funcionado con normalidad, celebrando las juntas de gobierno y los plenos marcados desde la ausencia del alcalde con acuerdos de nuevas inversiones y con continuidad en los trámites de subvenciones.

En consecuencia, recalca que la ausencia no ha perjudicado a los vecinos porque se han desplegado los servicios municipales sin ninguna incidencia. También ha destacado el gesto del alcalde de renunciar de forma voluntaria a su sueldo de enero.