El Talia estrena 'Full Monty, al desnudo', una comedia musical "muy picante" para combatir la crisis

17/01/2017 - 15:24

El Teatre Talia de Valencia estrena este miércoles 'Full Monty al desnudo' un musical cien por cien valenciano "muy picante, sin trabajo, sin dinero y sin ropa interior" inspirado en la conocida película inglesa 'Full Monty' (1997), que combate el drama de la crisis económica con humor e imaginación.

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El espectáculo, producido por Funky Angels, arranca su gira nacional en el Talia, donde estará en cartel hasta el domingo 22 con un equipo humano que sube al escenario a más de una veintena de actores, bailarines y músicos, y que versiona en directo canciones de los 80 tan conocidas que cualquier espectador podrá sentirse identificado con su "equipaje vital".

Así lo ha avanzado este martes su directora, Begoña Salido, en rueda de prensa junto al director técnico Quique González, el productor de Funky Angels 'Blaya', la coreógrafa Mª José Crespo y los protagonistas de esta producción valenciana, cuya idea original es de Rafa Collado y cuyo elenco completan los intérpretes Fernando Barber, Ana Burguet, Mónica Zamora, Gil Zorrilla, María Albiñana, César Lechiguero, Patri Martí, Óscar Bustos, Daniel González, Sergio Escribano, Nacho Quiñonero y Juanki Fernández.

'Full Monty al desnudo' hace un "guiño" a la cinta cinematográfica, en la que Quique González y Rafa Collado se inspiran para escribir el guión de este montaje que cuenta una nueva historia con otros personajes. De hecho, sus protagonistas llegan a hablar de la película en sus conversaciones.

El musical cuenta la historia de Dani, su mejor amigo Álex y su capataz de obra, que vivían un momento idílico en sus vidas. Podían solicitar créditos, cambiar de coche, comprar regalos, darse caprichos, el trabajo no faltaba... en fin, eran felices. Hasta que en 2007 la crisis acabó con esa vida y sacó a relucir sus problemas personales. Ya en 2011, Dani, un genio de la inventiva, consigue enredar a todo aquel que tiene a su alcance para llevar a cabo una idea, en principio un tanto absurda, pero que se abre como una posibilidad de salir adelante: ¿Colgar un video en YouTube haciendo un streptease?.

"Es una historia de amistad, romanticismo, algo de drama pero mucha comedia", ha asegurado su directora, quien ha augurado que los espectadores se contagiarán de un "no parar de bailar y tararear" temas tan conocidos como 'Hot Staff' o 'You can leave your hat on' pondrán la banda sonora a este espectáculo, en el que tanto las canciones como las coreografías están concebidas para contar la historia.

De hecho, muchas de las melodías serán las de siempre pero con letras nuevas en castellano que servirán para narrar los acontecimientos y siempre en directo, lo que le da enorme "dinamismo" a la obra, ha resaltado Salido.

El trasfondo puede ser el mismo que se han vivido muchos españoles a raíz de la crisis económica: el paro, la búsqueda del esperado trabajo... ha explicado el director técnico Quique González. Pero el público saldrá "con una sonrisa en la cara cantando canciones y olvidando los problemas de fuera", ha garantizado.

"A LO GRANDE"

Desde la productora Funky Angels, Blaya ha querido destacar la "ilusión" con la que se han embarcado en este proyecto, así como su intención de seguir apoyando la creatividad en Valencia. En este sentido, preguntado por el amplio equipo humano que requiere la función, ha defendido que hay que "intentarlo a lo grande" para que "vuelva a resurgir todo". "Si más gente lo hace volverá a haber un 'boom'" en las artes escénicas, ha deseado.

Eso sí, sacar adelante este musical de "grandes dimensiones" ha requerido un gran "esfuerzo", ha admitido Quique González, quien ha apuntado que, como en el musical, hay una "historia de esfuerzo y superación" para perseguir ese "sueño de encontrar un trabajo digno hoy en día".