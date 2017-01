La diputada provincial dimitida de C's Guadalajara se aferra a su escaño y rechaza haber pactado con PP

17/01/2017 - 15:47

Ramírez achaca su decisión a la "decepción" con determinadas personas de su partido

GUADALAJARA, 17 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial en Guadalajara Yolanda Ramírez, hasta hace unos días única representante de C's en la institución provincial y ahora diputada no adscrito tras dimitir del partido, ha confirmado que no devolverá su acta, enfatizando que no ha pactado "absolutamente nada" con el PP, formación que gobierna en minoría gracias en su momento al apoyo en la investidura de C's, formación que ya no tiene presencia en la institución.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa Ramírez apenas una semana después de abandonar la formación naranja, en una comparecencia en la que se ha defendido de las críticas de su expartido y del Grupo Socialista, que en los últimos días sugerían que detrás de este movimiento estaba la "mano" del PP.

Ramírez ha dejado claro que su marcha estaba más vinculada a su "decepción" con "determinadas personas" de su partido, aunque en ningún momento ha querido poner nombre y apellidos a éstas pese a que sí ha aludido a ciertas críticas vertidas desde la dirección de la formación naranja al conocerse que no había dejado el acta.

Ha insistido en que no se va porque por culpa del PP. "A mí nadie me ha convenido de nada, por supuesto que no, me he convencido yo sola", ha dicho a preguntas de los periodistas.

En todo caso, ha insistido en su intención de seguir como diputada porque, entre otras cosas, cree que tiene el apoyo de concejales y alcaldes de todas las formaciones, y ha dicho no comprender el motivo por el cual se le somete a este "escarnio público" cuando ha habido otros concejales que han abandonado Ciudadanos en la provincia.

Ha explicado también que la situación que ha acabado con su dimisión no se produce ahora sino que ya en el verano había manifestado ciertas quejas al partido a nivel nacional sobre la situación que se vivía en la provincia de Guadalajara.

En todo caso, ha expuesto que sigue creyendo en el proyecto de Ciudadanos, al cual considera que ha sido "leal". "No me he salido de las líneas que me han marcado".