Gibraltar.-Expatrón de pescadores de La Línea declara este miércoles por la extracción de un bloque de hormigón

17/01/2017 - 17:08

Leoncio Fernández, antiguo patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción (Cádiz), ha sido citado para este miércoles por la Corte de Gibraltar para determinar su posible implicación en la extracción en verano de 2014 de uno de los bloques de hormigón arrojados al mar un año antes por el Gobierno de Fabián Picardo.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Como se recordará, la declaración del antiguo patrón linense ante la Corte de Gibraltar ha sido aplazada en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de octubre.

En estas ocasiones, Fernández manifestó su intención de declarar para solucionar este asunto, resaltando que "no tienen pruebas" contra él, entre otras cuestiones porque su barco "no estaba capacitado para remolcar ese tipo de bloques". Asimismo, añadía que no pueden acusarle de un robo, "y si lo hacen, tendrán que demostrarlo".

Leoncio Fernández era el máximo responsable de la cofradía de pescadores de La Línea cuando los bloques de hormigón fueron arrojados al mar por parte de las autoridades gibraltareñas en agosto de 2013, argumentando que se estaba creando un arrecife artificial. Por su parte, los pescadores denunciaron que se estaba dificultando así las labores de pesca en la zona.

Fue en junio de 2014 cuando uno de estos bloques fue sacado a la superficie por buzos profesionales y miembros de la Fundación de Defensa de la Nación Española (Denaes), siendo acusado Fernández por parte de las autoridades gibraltareñas del robo de uno de los citados bloques.