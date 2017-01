Unió de Pagesos reclama celeridad en la publicación del decreto de deyecciones ganaderas

17/01/2017 - 18:22

El sindicato recuerda que lleva tres años de retraso

LLEIDA, 17 (EUROPA PRESS)

Unió de Pagesos ha reclamado este martes celeridad al Govern en la publicación del decreto sobre fertilización y gestión de deyecciones ganaderas y que el documento tenga en cuenta las necesidades del sector.

En un comunicado, el sindicato recuerda que el decreto lleva más de tres años de retraso y que hay que actualizarlo con urgencia para poner fin a la situación de inseguridad jurídica de los ganaderos que presentan proyectos para mejorar sus explotaciones.

La organización agraria asegura que está de acuerdo en revisar de forma consensuada con el sector los criterios actuales para la ampliación y la instalación de nuevas granjas en las zonas de alta densidad ganadera en el nuevo decreto, pero no en la aplicación unilateral por parte de la administración de medidas que no prevé la normativa vigente mientras no se aprueba el decreto.

En el balance del sector del 2016, a pesar de que la cotización media Mercolleida ha sido la misma que en 2015 --1,13 euros por kilo vivo, el valor más bajo de los últimos cinco años--, el sindicato ha valorado de forma positiva el balance del sector gracias a la disminución del coste de producción, que ha permitido cerrar el año con ganancias.

El sindicato considera que la adecuación a los requisitos del Decreto de ordenación ganadera, que implica la instalación de vallas en las explotaciones porcinas con el objetivo de aumentar las medidas de bioseguridad, es un ejemplo del esfuerzo económico y técnico de los productores.