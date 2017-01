El cuerpo de Kaplán, el lince hallado muerto el 13 de enero en Viso del Marqués, no presenta proyectiles ni fracturas

El cuerpo de Kaplán, el lince ibérico hallado muerto el 13 de enero en Viso del Marqués (Ciudad Real), no presenta proyectiles ni fracturas en radiografías, por lo que se descarta el disparo como causa de la muerte, según los resultados preliminares más destacables de la necropsia realizada por el personal veterinario del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 'El Chaparrillo'.

Según informa el proyecto Life 'Iberlince', en el cuerpo del lince no se palpan lesiones a nivel musculo-esquelético, presenta articulaciones limpias y hay ausencia de fracturas antiguas. Además, no se detectan heridas graves ni hematomas, así que no se sospecha de causa traumática, pelea reciente, entre otros.

En líneas generales, asegura la nota de prensa, se trata de un ejemplar que ha sufrido un proceso debilitante crónico posiblemente de tipo infeccioso. Lo más destacable del cuadro observado es un problema renal, que puede ser causa o consecuencia y cuyo origen se espera conocer después de realizar los análisis correspondientes.

El pasado 13 de enero personal de la finca de caza 'Navas de la Condesa', término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), puso en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural el hallazgo del cadáver de un ejemplar de lince ibérico. Miembros del cuerpo de Agentes Medioambientales procedieron al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 'El Chaparrillo'.

La identificación del ejemplar determinó que se trataba de Kaplán, uno de los machos adultos territoriales del área de reintroducción de Sierra Morena. Este lince, nacido el centro de cría en cautividad de 'La Olivilla' (Jaén) en la primavera de 2013, fue liberado en julio de 2014 en el marco del proyecto Life 'Iberlince' en la finca 'Navarredonda' (Almuradiel).

El ejemplar había permanecido en la zona de liberación desde el momento de la suelta y se consideraba el padre de las dos camadas de lince detectadas en 2016 en Sierra Morena, correspondientes a las hembras Kiki y Kiowa.