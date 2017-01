Susana díaz tiene “muchísimo carino” a patxi lópez pero no valora su candidatura a liderar el psoe

17/01/2017 - 20:36

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este martes que le tiene “muchísimo cariño” al expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, pero no quiso hacer valoración alguna sobre su candidatura para optar a la Secretaria General del PSOE.

En la rueda de prensa posterior a la VI Conferencia de Presidentes, Díaz se enfundó el traje institucional y declinó comentar cuestiones internas del PSOE considerando que le parece una “falta de respeto”.

"No hablo del PSOE”, “por mucho que me pregunten en distintos formatos les voy a defraudar. Estoy aquí como presidenta de Andalucía, no como secretaria general del PSOE” de esa comunidad.

Díaz, uno de los nombres que suenan para optar a liderar el PSOE, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el paso dado por López desde que éste anunciara el pasado domingo que se presentará.

La también secretaria general de los socialistas andaluces se escudó en su papel institucional ante las preguntas de los periodistas. Ello le llevó a decir que comparecía como “presidenta de la Junta de Andalucía y no como secretaria general del PSOE”.

Tras estas palabras, aclaró que ella es secretaria general del PSOE en Andalucía elegida. "No hay lapsus ni desliz, yo soy la secretaria general del PSOE andaluz, elegida por un congreso".

(SERVIMEDIA)

17-ENE-17

MML/gja