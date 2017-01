Presidentes. revilla se marcha “relativamente contento” de la reunión

17/01/2017 - 21:00

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dijo este martes que sale “relativamente contento” de la VI Conferencia de Presidentes que tuvo lugar hoy en el Senado, por la inclusión en el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica del “coste efectivo” necesario para la prestación de los servicios.

Así se expresó en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, sobre la que dijo hubo “excesiva expectación” y que abordó el “tema gordo” de la financiación autonómica en un “buen ambiente” y con todos los presidentes “muy razonables”.

Revilla anunció que hubiera votado no al acuerdo sobre la financiación autonómica de no incluirse el “coste efectivo necesario para la prestación de los servicios”, que “no es que sea la panacea”, pero en la comunidad cántabra “es carísimo”. “Yo con eso me voy relativamente contento”, aseguró.

Explicó que en la reunión expuso distintas preguntas, como si todos los pueblos españoles tienen derecho a tener una carretera que llegue hasta sus casas para que una ambulancia les lleve al médico, o si también tienen derecho a que un médico esté cerca de ellos.

Demandó además que se aborde la asistencia sanitaria, cuestión que se está convirtiendo en algo “insostenible” porque representa en su comunidad más del 40% del gasto y afecta a personas de más de 70 años.

Además, criticó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le sugiriese en qué “despilfarra” el dinero de Cantabria, a lo que le respondió: “Usted no me puede decir que le quite las medicinas a la gente”.

También se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, yaque no le gustó que dijera la su comunidad “aporta mucho” y vio “injusto” que haya ciudadanos de Cantabria que digan que se van a Madrid para que no les cobren el impuesto de sucesiones.

