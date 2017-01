Presidentes. puig dice que madrid no es un paraíso fiscal pero que existe el ‘dumping’fiscal

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reconoció este martes que con Madrid existe el ‘dumping’ fiscal, si bien aclaró que esta región “no es un paraíso fiscal” en sentido estricto.

En la rueda de prensa al término de la VI Conferencia de Presidentes, el dirigente valenciano se mostró satisfecho por el compromiso alcanzado de renovar este año el sistema de financiación.

Defendió que se aborde la armonización fiscal porque "si en 1 hora y 40 minutos puedes pagar o no pagar, al final la gente prefiere no pagar", para explicar que Madrid no es un paraíso fiscal pero "hay dumping fiscal".

A su juicio, es una cuestión ética que se abra un debate sobre la corresponsabilidad fiscal y conseguir una fórmula para que no haya "competencia desleal".

El presidente valenciano remarcó que “no tiene sentido la competencia entre las CCAA dentro de España” máxime cuando se está pidiendo, también, una armonización a nivel europeo.

A su juicio, en la reunión se ha demostrado que hay una España diversa y la pluralidad de ideas” porque en los presidentes ha primado su territorialidad a la cuestión ideológica o de partido.

Además, Puig destacó el acuerdo sobre refugiados y que se haya abordado a nivel de Estado la lucha contra la violencia de género porque si se eliminó el terrorismo etarra, hay que eliminar también el terrorismo machista.

Por último, sobre la ausencia de los presidentes de Cataluña y País Vasco, Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu, reconoció que le “hubiera gustado” que estuvieran porque son “muchos temas comunes” y la “convivencia” es una cuestión elemental.

