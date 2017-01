La investigación universitaria en España y Europa, a debate gracias UNIR y Cátedra UNESCO

18/01/2017 - 10:18

¿Cuál es el estado actual de la investigación universitaria? ¿Se trata de una cuestión de calidad o de cantidad? ¿La actual sociedad digital transforma los enfoques tradicionales de la actividad investigadora? ¿Qué posición ocupan las universidades en los rankings internacionales sobre esta materia? Estos y muchos otros interrogantes tendrán respuesta en el Seminario sobre la investigación universitaria vista desde España y desde Europa que los próximos 19 y 20 de enero se desarrollará en Casa de América.

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organiza este evento en colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria en la Universidad Politécnica de Madrid. En el encuentro participarán prestigiosos profesores nacionales e internacionales que durante día y medio analizarán las prioridades y estrategias en esta área.

Entre ellos se encuentran Federico Gutiérrez Solana, ex rector de la Universidad de Cantabria y ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Federico Morán, Director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, Josefina Bueno, directora general de Universidades e Investigación de la Generalitat Valenciana y Xabier Grau, ex rector de la Universidad Rovira i Virgili.

La inauguración del Seminario tendrá lugar el jueves 19 a las 9,30 horas y en ella participarán el Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Miguel Ángel Galindo Martín, el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, Alberto Ruiz Gallardón, presidente del Consejo Social de UNIR, y Francisco Michavila, director de la Cátedra UNESCO y del Seminario.

Cinco conferencias constituyen el hilo conductor conceptual del encuentro. Tres tendrán lugar el jueves y se titularán 'Una visión europea del estado de la investigación universitaria', 'La investigación en España, ¿cantidad o calidad?' y 'Análisis del Gender Gap en la Universidad y en la investigación. Políticas igualitarias en la CV y en H2020'. El resto se desarrollarán durante la mañana del viernes 20 y versarán sobre 'La investigación y la posición de las universidades en los rankings internacionales' y 'La financiación de la investigación, atracción de capital humano y resultados universitarios'.

Además, están previstas tres mesas redondas en las que se debatirán aspectos relevantes y de actualidad. Las 'Tendencias y prioridades vistas desde organismos gestores de I+D', la 'Coordinación y alianzas entre universidades' o las 'Estrategias institucionales y proyectos europeos' son algunos de estos temas.

