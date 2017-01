Tribunales.- La Fiscalía se opone a archivar la causa contra Paniagua y Morón por el chantaje de Dos Hermanas

18/01/2017 - 10:49

La Fiscalía de Área de Dos Hermanas (Sevilla) se ha opuesto a la petición de archivo planteada por el presidente de NNGG de Andalucía, el popular Luis Paniagua, y por el concejal socialista Agustín Morón, ambos investigados por el presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela.

DOS HERMANAS (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

En un escrito elevado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal María Ángeles Calvo se opone de este modo a la solicitud de sobreseimiento interesada por Luis Paniagua, Agustín Morón y por el periodista local José Luis Olivares.

Asimismo, y en este escrito notificado ahora a las partes personadas en el procedimiento, el Ministerio Público se opone a dichas peticiones de archivo "por los argumentos ya vertidos en anteriores escritos", que no estima necesario reproducir por "reiterativo".

Además, la Fiscalía se opone al recurso de reforma presentado por el propio Manuel Varela en relación a la denegación de prueba relacionada con twitter, y ello por estimar que el razonamiento para denegar la prueba dado por el juez "está debidamente fundamentado", ya que esta prueba "no relevaría datos de interés para la averiguación de los hechos con relevancia penal".

Para finalizar el escrito, el Ministerio Público pide que se abra una pieza disciplinaria al denunciante "por el filtrado de informes judiciales a los medios de comunicación" al considerar que habría infringido lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

NIEGAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS

En la causa, que investiga un supuesto chantaje destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a la candidatura a la Alcaldía por C's, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo cocaína, están investigados el ex presidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; Luis Paniagua; Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las presuntas coacciones, y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

El día 16 de septiembre de 2016, el juez instructor tomó declaración como investigados a Luis Paniagua y a Agustín Morón, quienes se desligaron de los hechos denunciados, negando su participación en los mismos.

Recientemente, cabe destacar que el juez dictó un auto en el que rechazó citar como investigado al alcalde de Dos Hermanas, el veterano socialista Francisco Toscano, al entender que "no existen indicios de criminalidad" contra él, todo ello después de que la Fiscalía le solicitara que "valorase" la posibilidad de investigar al primer edil.

El juez señala que, "con independencia de la implicación o no" del presidente de NNGG de Andalucía, Luis Paniagua, o del concejal socialista Agustín Morón, "ambos como concejales del Ayuntamiento, aunque de partidos distintos, y de la relevancia o no de la utilización de un teléfono asignado al Ayuntamiento, y de cuyo vínculo se desprende la petición" efectuada por la Fiscalía, lo que se valora es que "no existe ningún elemento probatorio en el procedimiento que permita deducir la participación" del alcalde en los hechos.

NO HAY INDICIOS DE CRIMINALIDAD

Y ello, según añade, "al no haber constancia de llamada alguna que pueda resultar sospechosa", a lo que se suma que "en ninguna de las testificales practicadas se ha puesto de manifiesto su posible implicación con los hechos", de manera que "sólo el denunciante relató un episodio un tiempo atrás" en que el primer edil "le comentaba algo de un vídeo y de unas fiestas".

"Ello, aparte de no haber quedado claro a qué vídeo o fiestas se refería, no supone indicio de criminalidad suficiente para justificar la diligencia interesada, ya que parece lógico pensar que Toscano, como alcalde de la localidad, pudiera tener conocimiento de diversos entresijos de la política local", argumenta el instructor.

Asimismo, y en relación al conocimiento de la grabación del vídeo, el juez dice que, "aunque así fuera, ello no significaría en ningún caso su participación en su grabación".

Por último, y en cuanto al posible conocimiento de la utilización del vídeo para lograr la renuncia de Manuel Varela el día antes de las elecciones, manifiesta que "es algo que si bien puede resultar verosímil, tampoco ha podido acreditarse", ya que, "como se ha dicho, no se ha podido constatar tráfico de llamadas ni contactos entre ninguno de los implicados y Toscano que permitan deducir este extremo", todo ello "sin que conste fehacientemente no solo el efectivo conocimiento de los hechos, sino tampoco el momento en que pudo haberse producido".

"En todo caso, este instructor considera que el mero conocimiento por parte de Toscano de los hechos por haber sido informado de ello no puede equivaler a llevar aparejada ningún tipo de responsabilidad penal", concluye el juez.