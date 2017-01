Thomàs muestra el documento de la letrada, un "listado" de pasos a seguir como propuesta de acuerdo

18/01/2017 - 12:52

El vicepresidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha mostrado este miércoles a la prensa el documento de la letrada, que repartirá "personalmente" a los Grupos Parlamentarios, y ha negado que se trate de un informe jurídico sino un "listado" de los puntos a seguir durante la Mesa, como propuesta de acuerdo que según dice le correspondía como responsable de la dirección de la sesión.

PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Thomàs ha insistido en que la letrada ofreció copias del documento a los diputados del PP en la Mesa, Miquel Vidal y Miquel Jerez, pero "no lo quisieron leer ni tener" sino "levantarse y no volver" para "montar una confabulación que no existe" y "ayudar a Huertas a que no se produzca el relevo".

