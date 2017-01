La UCE estudia resarcir el daño a los desahucios de afectados por cláusulas suelo

18/01/2017 - 13:25

Dacio Alonso alerta de que entidades como Liberbank quieren controlar la cantidad y forma a compensar del dinero cobrado de más

GIJÓN, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Unión de Consumidores en Asturias, Dacio Alonso, ha avanzado este miércoles en Gijón que están estudiando jurídicamente la posibilidad de reclamar el resarcir el daño a las entidades bancarias en los casos de las familias desahuciadas que perdieron sus viviendas por estar afectados por cláusulas suelo.

Alonso, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón acompañado del portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP), Mario Suárez, ha explicado que habrá casos en los que sin las cláusulas suelo esas personas sí hubieran podido hacer frente al pago de la hipoteca. Es por ello, que a la devolución íntegra de lo cobrado de más por esta cláusula se uniría la reclamación por daño y perjuicio y también la de por los gastos de formalización de la hipoteca.

Ha señalado, en este caso, que de los desahucios que se provocaron en España y en Asturias, más de 3.000, también están incluidos los que fueron por el impacto de esta cláusula. "El único delito que cometieron las familias fue quedarse sin empleo", ha lamentado, para después reprochar que se echó a la gente de casa de una manera "ilegal", según él.

En cuanto a la cláusula suelo, ha destacado que la sentencia del Tribunal Europeo que la declara abusiva es una "auténtica conquista" frente a la "vergonzosa" del Tribunal Supremo que limitaba a mayo de 2013 la retroactividad de la devolución del dinero. Un sentencia, la del Tribunal Europeo, "fantástica", pero cuyo éxito no será total si las 20.000 familias gijonesas afectadas por esta cláusula no conoce que puede reclamar. Alonso cree que un 40 por ciento de estas familias no sabe que está afectada por la cláusula suelo.

Es por ello, que este jueves, en el Centro Municipal Integrado de la Arena la UCE ofrecerá una charla sobre cláusula suelo para informar a la ciudadanía de Gijón de cómo reclamar lo que adeuda su banco por esta materia, e incluso por los gastos de formalización de la hipoteca, cuyos afectados son mucho más ya que abarca desde 2002, como mínimo. En este último caso, ha aconsejado tranquilidad ya que no hay prisa, y pedir cita previa en la UCE para consultar cada caso.

Sobre las cláusulas suelo, ha indicado además que el ahorro por suprimir esta puede rondar entre 150 o 200 euros al mes, mientras que la retroactividad puede implicar de unos 8.000 a 12.000 euros, incluso hay alguna sentencia de 26.000 euros. Ha animado, por ello, a "peinar" todos los barrios de Gijón y que todos sepan como reclamar,ya que, a su juicio, es determinante.

Se ha quejado, especialmente, de que ya hay entidades, como Liberbank, que si bien están comunicando a los afectados que va a suprimir la cláusula suelo de su hipoteca, van a devolver la cantidad que ellas consideren que deben dar por la retroactividad ingresando el dinero en la cuenta o a través de medidas compensatorias equivalentes.

NEGOCIO DE LAS ELÉCTRICAS

Al margen de los bancos, Alonso ha aprovechado para criticar que el corte de suministro eléctrico para las eléctricas es "el mayor negocio". Ha apuntado, en este caso, a los 125.000 cortes en los últimos seis años en Asturias, con un precio de 22 euros por enganche, lo que ha generado 2,8 millones de euros de beneficio. Y en lo que e refiere al reenganche del gas, se eleva a 190 euros el precio. Ha recordado que también EDP ha cambiado al mercado liberalizado a muchas familias sin que lo supieran.

En el caso de XSP, Suárez ha considerado importante que los consumidores tomen conciencia y reclamen la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo. Es por ello, que su grupo municipal prepara una propuesta plenaria, para solicitar que los gijoneses estén enterados de esta sentencia y cómo pueden reclamar, de forma que se amplíe la campaña de información sobre esta sentencia y llegue a todos los barrios. No descartan, igualmente, proponer otras medidas contra los abusos de los bancos.