Díaz dice que "se equivoca" quien enmarca en territorios la financiación de servicios sociales y enfrenta a ciudadanos

18/01/2017 - 13:42

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reprochado este miércoles que haya "quien se llena la boca hablando de España, pero, a la hora de la verdad, enfrenta a ciudadanos y territorios", al tiempo que ha apuntado que quien quiera enmarcar la financiación de los servicios sociales en una comunidad "se equivoca".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Preguntada sobre la reforma del sistema de fiscalidad, asunto que se trató en la Conferencia de Presidentes de este pasado martes, en rueda de prensa con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Díaz ha señalado que se trata de un debate "más allá de comunidades, de naciones y de Europa".

"Los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios y los más ricos vivan donde vivan, que paguen más y los trabajadores que tengas más opciones", ha subrayado Díaz, quien ha asegurado que quien no quiera ver esto, no tiene el mismo concepto de España que ella. "Cuando menos tensiones territoriales ha habido es cuando la gente ha vivido mejor y en igualdad", ha apuntado.

De esta manera, ha insistido en la necesidad de calcular el coste medio de los servicios sociales en el conjunto del país y ha criticado a los que apoyan la idea de que "España me roba o una comunidad paga a otra los servicios". "Esto no es verdad y así no se construye el país", ha subrayado.

La presidenta andaluza también ha reclamado saber cómo se van a pagar estos servicios, teniendo en cuenta los tres recursos con los que en la actualidad se hace frente -transferencias del Estado, impuestos cedidos e impuestos propios--. "No es posible calcular cómo lo vamos a pagar si no analizamos todo estos elementos", ha subrayado.

Por último, ha señalado que en la transferencia de impuestos a las comunidades, "algunos se hizo bien, como el IRPF, y otros se hizo a prisa y corriendo sin topes máximo y mínimos, como el impuestos de sucesiones y patrimonio". Esto, a su juicio, ha hecho que haya comunidades con tipos "más altos y otras, más bajo".