Monago apoyará a Vara en la negociación de la financiación autonómica mientras defienda el principio de solidaridad

18/01/2017 - 13:43

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha ofrecido el apoyo del principal partido de la oposición al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica siempre que su posición defienda el principio de solidaridad entre regiones.

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

"El principio de solidaridad se tiene que tener siempre en el frontal de cualquier negociación que se haga en materia de financiación autonómica". Si va en este sentido la posición de Extremadura, el PP le apoyará, ha dicho Monago, pero "si se equivoca de línea, se lo haremos saber".

"El nudo de la cuestión es que el principio de solidaridad se mantenga, porque viene en la Constitución española", y que en una región como la extremeña con una población "muy dispersa" y "cada vez mayor", y con núcleos "muy distanciados unos de otros", se pueda seguir prestando servicios de calidad a sus vecinos vivan donde viva, en las ciudades o en el ámbito rural.

Monago, que se ha referido a este asunto en Mérida tras mantener una reunión de trabajo con el presidente regional de CSIF, Benito Román, ha señalado en todo caso que por el momento no ha habido ninguna conversación con el Ejecutivo de Fernández Vara a este respecto, si bien ha señalado que es ahora cuando se abre el proceso para el que se ha establecido un plazo de un año.

Así, y con respecto al trabajo previo de análisis que van a realizar los expertos designados por las comunidades autónomas, Monago ha subrayado que "hay mucha gente" en Extremadura "con mucha capacidad" para "poner negro sobre blanco razones de interés" para el mantenimiento de los servicios públicos en la comunidad autónoma.

"RAZONES DE PESO" DE EXTREMADURA

En todo caso, el líder de los 'populares' extremeños prevé que "la pelea va a ser dura" debido a que, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "perras hay menos que antes y necesidades son muchas las que tiene todo el mundo, cada uno con sus razones".

Extremadura tiene "razones de mucho peso", porque "algunos olvidan la historia" acerca de las inversiones que se realizaron en España hace medio siglo, y que explican por qué la región tiene una escasa capacidad industrial, y que no se debe a que "el extremeño tenga un gen que diga que es menos inteligente y tiene menos talento que los demás", ha dicho Monago.

"De esto no somos responsables los extremeños", ha dicho Monago con respecto a la situación de las infraestructuras en la comunidad. "De esto son responsables otros que llevaron las industrias donde las llevaban y los procesos de modernización industrial... y aquí nos ha tocado alguna pedrea, pero en esos desarrollos Extremadura siempre ha estado ausente", ha añadido.

Por ello, ha criticado a los líderes autonómicos que mantienen un discurso acerca de la aportación fiscal de sus respectivas comunidades autónomas.

UNA "PENA" LAS AUSENCIAS

Monago ha recordado que la última conferencia de presidentes fue hace cinco años y que fue él como presidente entonces de la comunidad, un periodo de tiempo transcurrido que pone de manifiesto que "hay que cambiar la financiación autonómica" y que es una reivindicación de algunas comunidades.

En este sentido, considera "una pena" la ausencias en la cita de este martes en Madrid de los presidentes de Cataluña y País Vasco, y en este sentido, ha criticado el argumento esgrimido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acerca de que se ha ganado la bilateralidad.

Una cuestión sobre la que Monago ha dicho que desconocía que "eso tocaba" en el sorteo extraordinario de El Niño de la Lotería. "La bilateralidad no se la ha ganado nadie porque no tiene encaje en la Constitución española", ha espetado.

Monago ha remarcado que la relación entre España y Cataluña es la relación entre un estado y una comunidad autónoma, al mismo tiempo que ha subrayado que esta posición del Ejecutivo catalán supone "una falta de respeto al resto de Comunidades Autónomas". Extremadura no es más que nadie, pero tampoco es menos que nadie", ha remarcado.

Por todo ello, ha subrayado que la conferencia de presidentes ha tenido una "nota positiva", en referencia al "diálogo de los que asistieron", porque "los que no asistieron no quieren diálogo, quieren bilateralidad, y eso no puede ser".