Presidentes. el psoe estará “vigilante” por la “poca cultura de diálogo” del pp

18/01/2017 - 13:39

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, declaró este miércoles que en su partido están “moderadamente satisfechos” del resultado de la Conferencia de Presidentes y de que el Gobierno haya renunciado al “rodillo”, pero advirtió de que estarán “vigilantes” para que se cumplan los acuerdos, dada la “poca cultura y práctica de diálogo insititucional” que achacan al PP.

En una rueda de prensa en Sevilla, Jiménez dijo que es “una buena noticia que el PP “haya entendido que no puede haber rodillo ni desconsideración hacia los demás actores políticos”, sino que ha de haber un foro en el que el Gobierno y las comunidades negocien “de tú a tú y en igualdad de condiciones”.

El portavoz socialista aseguró que las prioridades que marcó el PSOE han tenido “un reflejo muy importante en la Conferencia” y celebró en particular que el Gobierno “asumiera la obligación de aprobar un nuevo modelo de financiación” sobre “la base más justa”, la de la igualdad de oportunidades a través del cálculo del coste medio de los servicios sociales en cada territorio.

Así, presentó la apertura del proceso como un anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “a instancias de los gobiernos socialistas”, y se jactó de que “esto es un cambio importantísimo del Gobierno”.

No obstante, “aun valorando positivamente” este “paso adelante en términos de la comprensión del PP de que ya no tieen mayoría y va a tener que plegar en muchas situaciones”, Jiménez aseguró que los socialistas tienen “ciertas prevenciones” y van a “estar vigilantes” para que se concrete, “no vaya a intentar el PP no cumplir lo que se acordó ayer o con el espíritu de lo que se acordó ayer”, pues, desde su punto de vista, “el PP tiene poca cultura y poca práctica de diálogo institucional”.

ARMONIZACIÓN FISCAL

El portavoz de la Gestora, en la línea con lo defendido por los presidentes socialistas ayer, con la excepción de la balear, Francina Armengol, fijó como primer paso elaborar un estudio sobre la capacidad de reunir ingresos de las comunidades de cara a una “armonización” de todas, frente a la pretensión de algunos del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de aprovechar su margen autonómico en impuestos como el de sucesiones.

Finalmente, sobre la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, les reprochó que su ausencia “no se corresponde con la obligación de un presidente autonómico”, pero se centró fundamentalmente en el primero, al que acusó de estar “asumiendo planteamientos de otros”, en referencia a la CUP, e incurrir en “una dejación de responsabilidades” y “un error terrible”.

“No se es un buen presidente autonómico si no se está para defender los intereses generales”, sentenció, razonando que hoy el catalán “es menos gobierno porque ayer no acudió a cumplir con sus obligaciones en defensa de los ciudadanos catalanes”.

Para Jiménez, que la Generalitat se limite a informarse a través de Armengol “es una tomadura de pelo a los catalanes”, y la ausencia de Puigdemont se debe al “teatrillo en el que se ha instalado”, en el que “hace cosas que no están en su responsabilidad” y en cambio “no hace otras cosas que tendría que hacer en el ejercicio de sus responsabilidades”.

