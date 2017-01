Moreno ve un discurso "menos autonomista" en Susana Díaz y le recuerda que las CCAA deciden sobre su fiscalidad

18/01/2017 - 14:01

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, cada vez tiene un discurso "menos autonomista y de menos autogobierno" y le ha recordado que las comunidades tienen capacidad tributaria y fiscal propia, después de que la socialista defendiera en la Conferencia de Presidentes la aplicación de medidas de armonización fiscal que eviten diferencias entre los ciudadanos de las distintas regiones.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en una reunión de coordinación del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, que ha tenido lugar en la sede regional del PP-A en Sevilla, Moreno ha dicho que "armonizar no es impedir que haya comunidades que tomen medidas que benefician a los ciudadanos", mientras que Andalucía es la comunidad "en la que más impuestos de pagan". A su juicio, lo que Díaz pretende es "armonizar por arriba, que se suban los impuestos".

En este contexto, el máximo dirigente de los 'populares' andaluces ha trasladado a la presidenta de la Junta que en la Comunidad de Madrid, pese a tener bonificado al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se recauda más dinero por este impuesto que en Andalucía, lo que reafirma la reclamación del PP-A de que en comunidad andaluza también se bonifique el mismo porcentaje.

Así y tras insistir en que cada comunidad autónoma toma sus propias decisiones en materia fiscal porque tienen "capacidad de autogobierno", Moreno ha dicho que las decisiones que dejarían más dinero en el bolsillo de los andaluces "las puede tomar Susana Díaz en su Consejo de Gobierno. "Al igual que el resto de comunidades, Andalucía tiene autogobierno", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Moreno ha dicho que si la presidenta de la Junta "escuchara y dialogara de vez en cuando" sabría que la armonización que quieren los andaluces es que "se bajen los impuestos", que al igual que en Madrid, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se bonifique al 99 por ciento, que se baje el tramo autonómico del IRPF "y que salgamos del infierno fiscal en el que nos ha metido el PSOE".

Por todo ello, ha pedido a la jefa del Ejecutivo andaluz que "crea en Andalucía, en el autogobierno y que lo ejerza". En su opinión, no puede ser que Susana Díaz se limite "a echar siempre las culpas a los demás". También le ha reclamado un esfuerzo de diálogo, el mismo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha demostrado "de manera previa y posterior" a la celebración de la Conferencia de Presidentes.

"En Andalucía no se ha respondido a la oferta de mano tendida", ha lamentado Moreno, quien ha censurado que Díaz apoye alcanzar acuerdos en materia de violencia de género o dependencia a nivel nacional y no haga lo mismo en Andalucía. Además, ha asegurado que su palabra tiene "muy poco valor" y respeto al Parlamento porque Díaz "me ofreció en una sesión de control al Ejecutivo ir juntos a la Conferencia de Presidentes, pero después se desentendió".