El Govern contempla el voto electrónico en el referéndum para catalanes en el extranjero

18/01/2017 - 14:14

La consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha contemplado este miércoles que los catalanes que viven en el extranjero puedan votar de forma electrónica en el referéndum de independencia que el Govern prevé para septiembre.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Lo ha explicado en una comparecencia en la Comisión de Gobernación del Parlament, adonde ha acudido a presentar el presupuesto de su conselleria para 2017, y que se ha tramitado gracias a los votos de JxSí y la CUP.

Borràs ha fijado dos condiciones para que este voto electrónico se implemente: que el Parlament apruebe el proyecto de ley donde se regula --está en proceso de tramitación-- y que la posibilidad de votar a través de esta modalidad se incluya explícitamente en el decreto de convocatoria del referéndum.

"Si el decreto de convocatoria lo prevé, el instrumento, lógicamente, tendrá que estar disponible", según la consellera, que ha abordado este tema por una pregunta del diputado de la CUP Benet Salellas.

Aunque el Govern no ha hecho público el instrumento con el que quiere convocar el referéndum, probablemente el decreto de convocatoria dependerá del presidente Carles Puigdemont, por lo que en sus manos está si debe haber voto electrónico o no.

La ley del voto electrónico fue presentada por el Govern con el objetivo de eliminar las "trabas" del Estado a los catalanes que viven en el extranjero para votar en las elecciones catalanas, sobre todo en las del 27 de setiembre de 2015, lo que motivó varias quejas de la Generalitat.

Sin embargo, el artículo tercero del proyecto de ley del voto electrónico contempla que este también se pueda aplicar para "otros procedimientos electorales en el ámbito competencial de la Generalitat", y este miércoles ha sido la primera vez que el Govern ha dicho que contempla aplicar esta ley para el referéndum.

LA CUP, INSATISFECHA

Salellas (CUP) lo ha planteado durante la Comisión, y ha pedido al Govern "garantizar" ahora que este voto electrónico para catalanes en el extranjero será posible.

Como la consellera ha vinculado el voto electrónico al decreto de convocatoria, el diputado ha manifestado su insatisfacción: "Me hubiera gustado que me hubiera quedado más claro, y no me ha quedado claro" si habrá esta modalidad de voto o no.