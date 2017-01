BNG ve decepcionantes los resultados del encuentro que escenificó el pacto "PP-PSOE para que nada cambie"

18/01/2017 - 14:10

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "decepcionantes" los resultados de la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en Madrid que, en su opinión, sirvió para escenificar "la segunda parte del gran pacto entre el PP y el PSOE para hacer que nada cambie y se mueva en el Estado español".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la líder del Bloque en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Parlamento de Galicia, en la que ha asegurado que el encuentro también dejó clara la "falta de peso político de Feijóo" y "su incapacidad para defender una agenda gallega ante el Gobierno del Estado".

De este modo, ante una conferencia en la que, a su juicio, PP y PSOE anunciaron "una recentralización aún mayor" en cuestiones como la educación o el sistema fiscal, es más necesaria una "relación bilateral" de Galicia con el Estado "en la que todas aquellas cuestiones que afectan a los gallegos se debatan de tú a tú".

"Tenemos muy claro que el café para todos significó a lo largo de estos años la pérdida de oportunidades para Galicia y, lo que no sirvió en el pasado, no va a servir en el futuro", ha augurado Ana Pontón.

FINANCIACIÓN

Asimismo, en materia de financiación, para Ana Pontón en la Conferencia de Presidentes "no se dijo nada que no se supiese". "Nos dijeron que van a empezar a negociar la reforma del sistema de financiación y, en ese sentido, queremos instarle al presidente de la Xunta a que no siga jugando en una partida en la que, sí o sí, Galicia seguirá perdiendo", ha indicado.

Frente a ello, la dirigente nacionalista ha apelado a la "ambición" y ha apostado por plantear "una alternativa de futuro" que dote a la Comunidad gallega de "capacidad para recaudar los recursos de los impuestos que pagan los gallegos" y para la puesta en marcha de una "fiscalidad justa", cuestiones que, en su opinión, pasan por la defensa de un concierto económico.

En su intervención, Pontón también ha criticado la "demagogia de Feijóo" en materia de impuestos y ha asegurado que los gallegos están pagando "más impuestos porque el PP así lo decidió" con la subida de gravámenes como el IVA.

En materia de demografía ha considerado el "pacto" analizado como "un brindis al sol" que solo demuestra "un desenfoque" y ha recordado que "la crisis demográfica" es consecuencia "del fracaso de un modelo y del encaje de Galicia dentro del Estado".

"Si realmente se quiere apostar por un cambio demográfico tiene que haber modificaciones sustanciales en la posición económica, políticas realmente centradas en el país y una apuesta por la igualdad y los servicios públicos", ha asegurado.