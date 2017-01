Bescansa acusa a iglesias y errejón de jugar al "pimpón" con el futuro de podemos

18/01/2017 - 14:13

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, acusó hoy a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón de estar planteando como un partido de "pimpón" el congreso del partido que se celebrará en febrero y en el que se decidirá el futuro de la formación.

Así lo expresó hoy Bescansa en rueda de prensa en Madrid junto al responsable económico de su fuerza política, Nacho Álvarez, junto al que presentó el espacio de debate 'Pensando Vistalegre', con el que prerenden consensuar propuestas para la asamblea de la formación que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de febrero.

Según Bescansa, con esta iniciativa "no se trata de impugnar lo que han hecho los compañeros y las compañeras, sino de lo que se trata es de proponer un espacio en donde sea posible la incorporación directa de todo Podemos con independencia de la afinidad hacia unos u otros grupos para formular propuestas que luego puedan ser recogidas en todos los documentos”.

Sobre si su posición le aleja de la candidatura de Iglesias, la secretaria de Análisis Político de Podemos dijo que "articular posiciones críticas no te deja ni dentro ni fuera de ningún proyecto. Estamos tratando de posicionar dentro de la organización un planteamiento muy claro sobre cómo debatir de aquí a Vistalegre y qué temas poner en el centro de la agenda”.

No obtante, Bescansa criticó que actualmente Iglesias y Errejón hayan entrado en una dinámica de debate "entre dirigentes" y en una "lógica binaria" y de "pimpón", en la que ambos no han respetado los plazos de presentación de propuestas de cara a la asamblea ciudadana.

"LAXITUD ORGÁNICA"

No obstabte, Bescansa y Álvarez se mostraron optimistas para poder alcanzar un acuerdo sobre los documentos de la asamblea de Podemos, aunque, de no alcanzarse, plantearían presentar sus propios documentos en el congreso. No obstante, anticiparon que este entendimiento parece en estos momentos "improbable".

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos también valoró las propuestas organizativas que están surgiendo para la formación morada y que este martes presentó la candidatura de Errejón. Los ‘errejonistas’ plantean restarle poder a Iglesias y que personas como Echenique no puedan ostentar un cargo en el Consejo Ciudadano Estatal y ser a la vez secretario autonómico.

A este respecto, Bescansa dijo que comparte con otros miembros de Podemos que "la falta de normas, la laxitud orgánica y normativa de Podemos, ha sido durante una etapa uno de los grandes elementos de la fuerza de Podemos, nos ha permitido tener una organización muy rápida”. “Sin embargo, con el paso del tiempo, esta laxitud en relación a las normas y esta debilidad organizativa ha perjudicado a Podemos en su conjunto y posiblemente ha beneficiado a todos los que estaban en espacios más claros de poder orgánico, pero no a uno sino a varios”, afirmó.

Sobre la consulta convocada en diciembre por Iglesias sobre el sistema de votación para el congreso de febrero, Bescansa señaló que "ha debilitado a Podemos" y ahora el partido se encuentra en una posición "un poco más débil de lo que estaba antes de la consulta".

La propuesta del líder de la formación obtuvo 40.830 votos, 41,57% del total; y la de Errejón 38.419 votos, es decir, un 39,12% del censo.

18-ENE-17

