Sabadell pide la nulidad del servicio de limpieza al detectar un sobrecoste de 6 millones

18/01/2017 - 14:23

Entrega documentos a la justicia por la posibilidad de estar vinculado al caso Mercurio

SABADELL (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sabadell pedirá a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat la nulidad del contrato de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos --a cargo de la empresa Smatsa-- al detectar un sobrecoste de seis millones de euros desde 2012.

Así lo ha explicado este miércoles ante los medios el concejal de Espacio Público, Xavier Guerrero, detallando que de estos seis millones, más de dos han sido por los incrementos salariales aplicados a la plantilla de Smatsa --cuenta con 400 empleados-- que en vez de ser del 3,4% ha sido del 6,35%, además de "imputar costes de vestuario a personal que no lo utiliza" y al ingreso de 456 diarios al gerente cuando debería ser la mitad, entre otros conceptos.

El concejal de Nueva Economía y Servicios Centrales, Albert Boada, ha explicado que después de analizar los informes de este contrato con juristas y asesores han determinado que "se estaba haciendo una concesión administrativa, de 15 años con una prórroga de cinco, y no un contrato de servicios", la diferencia es que el primero se paga por recursos destinados y el segundo es por servicio, un concepto que, a juicio de Guerrero, no es la mejor manera si no se fiscaliza, algo que ha afirmado no se hacía.

En este sentido, Boada ha dicho que Smatsa "tenía garantizado unos cobros de 18 millones de euros anuales", es decir, un contrato de más de 250 millones de euros y que se debería haber depositado un aval del 5% --12,8 millones de euros--, pero han certificado 600.000 euros, poniendo en riesgo la situación del servicio, ya que si la empresa entrara en quiebra no estaría asegurada la actuación.

CASO MERCURIO

El edil ha dicho que el Ayuntamiento, como acusación particular en el caso Mercurio, ha entregado "todos los informes y trabajos llevados a cabo" al juzgado de instrucción 1 de Sabadell por la posibilidad de que guarde relación con la pieza 28 --supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos--.

El procedimiento en un máximo de seis meses debería estar finalizado y, en caso de anularse el contrato, Boada ha indicado que se haría "un estudio económico financiero" para saber cuál es la mejor manera de gestionar el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, aunque el primer paso para que se traslade la petición a la Generalitat será su aprobación en el pleno municipal de enero.

El contrato de este servicio, tal como ha remarcado el alcalde, Juli Fernàndez, "es el más importante" del consistorio, al representar el 10,85% del presupuesto municipal y ha desvinculado estas conclusiones de los informes con la tarea que desempeñan los profesionales de la empresa.