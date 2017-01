Pleno.- La DPZ acondicionará el acceso a Pastriz con una inversión de 1,7 millones

18/01/2017 - 14:41

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado inicialmente, este miércoles, el proyecto de obras de acondicionamiento de la carretera CV-314 de Movera a Pastriz, unos trabajos en los que invertirá 1,7 millones.

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

Se acometerá también el acondicionamiento de la CV-607 de Castejón de Valdejasa a Tauste, con 800.000 euros en una primera fase. Ambas intervenciones cuentan ya con una partida en los presupuestos de la institución provincial de 2017. La inversión entre ambos proyectos será de 2,5 millones y las obras comenzarán a lo largo de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al pleno, el vicepresidente de la DPZ, Martín Llanas, ha explicado que la CV-314 registra un volumen de tráfico "importante" y por ella circulan los autobuses que conectan Zaragoza con Pastriz.

La vía carece de arcenes entre Movera y Pastriz, "con el riesgo que conlleva para peatones" y para los usuarios del autobús, los carriles son estrechos y a los dos lados de la carretera hay obstáculos peligrosos en caso de accidente.

De esta forma, la institución atenderá una reivindicación "histórica" de los vecinos, ha resaltado Llanas. Se actuará en el tramo que discurre entre el centro deportivo de Movera y la entrada a Pastriz, una distancia de 2,7 kilómetros.

En un primer tramo, la carretera pasará a tener una calzada de seis metros de anchura con arcenes de otros dos metros de ancho y en un segundo tramo tendrá una calzada de siete metros con arcenes de metro y medio y bermas de un metro.

No obstante, al paso por la ermita de Nuestra Señora de Movera, por el polígono industrial de Pastriz, por dos paradas de autobús y por una construcción que debe ser respetada habrá que modificar algo esa disposición general para adaptarla al espacio disponible.

"DEMASIADO ESTRECHA"

En cuanto a la CV-607, de Castejón de Valdejasa a Tauste, es "una vía demasiado estrecha que necesita ser ensanchada", ha observado Llanas. En total, se van a acondicionar nueve kilómetros, pero divididos en dos fases --primero 4,3 y después 4,7 kilómetros-- y la segunda se ejecutará más adelante, en este mismo mandato.

Se mantendrá el trazado actual de la carretera, pero ensanchándola hasta los siete metros de calzada y dotándola, además, de medio metro de berma a cada lado. También se renovará el firme.

COMISIONES INFORMATIVAS

Por otra parte, el pleno ha aceptado la modificación de las comisiones informativas de la institución para adaptarlas al nuevo organigrama que ha puesto en marcha el actual equipo de gobierno. La DPZ seguirá teniendo cuatro comisiones informativas, pero cambia su contenido y su denominación.

Hasta ahora, los diputados se distribuirían en la comisión de Cooperación e Infraestructuras, la de Cultura y Patrimonio, la de Bienestar Social y Desarrollo y la de Hacienda y Régimen Interior.

Con el rediseño de la institución, esos órganos de gobierno pasan a denominarse comisión de Presidencia, de Asistencia y Modernización Local, de Ciudadanía y de Servicios y Desarrollo Municipal, cada uno de ellos con 13 diputados.

POLICÍA LOCAL

Asimismo, el pleno de la corporación ha aprobado una moción presentada por el grupo del PP por la que la institución insta al Gobierno de Aragón a incluir en el proyecto de presupuestos para 2017 de la Comunidad una partida de subvenciones para los consistorios para equipamientos de la Policía Local.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE y los grupos de Ciudadanos (C's) y Chunta Aragonesista (CHA), mientras que ha contado con la abstención del grupo En Común.

El texto ha sido enmendado por PSOE y CHA para que no figurara en el mismo una cantidad concreta, ya que la moción original solicitaba que, además de incluir el importe oportuno del año 2017, se añada la cantidad perdida en 2016 en este concepto --de 105.000 euros-- para recuperar el nivel de ayudas que perciben los consistorios que cuentan con el servicio de Policía Local.

La diputada del PP, María Ángeles Larraz, ha advertido de que esta es una medida "puntual y clara", porque "no solucionará todos los problemas de la Policía Local" en los municipios zaragozanos, pero trata de mejorar la prestación del servicio y aunque el Gobierno aragonés ya indicó que incluiría una partida de 210.000 euros en las cuentas para equipamientos del cuerpo policial, "aún no hemos visto ni el borrador de los presupuestos", por lo que "de momento no está garantizado".

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha pedido que se retirara la cantidad concreta del texto porque "es posible que sea incluso más en el presupuesto, no la restrinjamos tanto", petición en la que ha coincidido el diputado socialista, Francisco Compés, al tiempo que ha subrayado que "hay voluntad política" por parte del Ejecutivo autonómico de destinar recursos a esta materia.

El diputado de C's, Conrado Gayán, ha expresado su deseo de que se garantice la igualdad de medios y recursos para todas las Policías Locales de la Comunidad, y la diputada de En Común, Marta Abengochea, ha emplazado a que estos cuerpos se equiparen y dispongan de los mismos medios, pero "no corresponde a esta institución determinar una cantidad concreta".

PLUSVALÍA

Los grupos también han aprobado una moción de CHA, en este caso por unanimidad, para solicitar al Estado la modificación de la Ley de Haciendas Locales con el fin de evitar que se pague por una plusvalía o incremento de valor de las viviendas en los casos en los que se produce una depreciación del inmueble.

Ha sido rechazada una propuesta de En Común en defensa de la educación pública y que reclamaba no renovar los conciertos educativos y trabajar por su supresión total en la Comunidad, que ha contado con el apoyo de CHA, el voto en contra de PP y C's y la abstención del PSOE.

También ha decaído una propuesta de C's que planteaba mejoras para garantizar que la publicidad institucional de la DPZ sea de utilidad pública, moción que ha contado con la abstención de En Común y PP, mientras que PSOE y CHA la han rechazado.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha pedido conocer si se está conversando con el Gobierno aragonés para unificar los servicios de bomberos de la Comunidad, si se reforzará el Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SPEI) y se convocarán las oposiciones necesarias para cubrir las plazas necesarias en el mismo.

El vicepresidente de la DPZ Martín Llanas, ha indicado que las plazas se sacarán conforme se comience a poner en marcha el presupuesto de este año y ha defendido que este servicio es "seguramente el mejor de las tres provincias" aragonesas. Ha afirmado no ser partidario de transferir el servicio al Ejecutivo autonómico.

El portavoz popular, Francisco Artajona, también ha preguntado por el SPEI, concretamente por la apertura del nuevo parque de bomberos de El Burgo de Ebro y por la plantilla de que dispondrá, si bien Llanas ha asegurado desconocer esos datos.