CSIF pide a Vara que apueste por la recuperación de la jornada laboral de 35 horas como ha hecho Andalucía

18/01/2017 - 15:05

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que apueste por la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración regional, como así ha hecho ya Andalucía.

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

Román ha expresado sus demandas al jefe del gobierno regional tras mantener una reunión con el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que se enmarca en la ronda de conversaciones que esperan mantener con todas las fuerzas políticas de la región.

Así, ha pedido a Monago que aproveche su "influencia" en el Gobierno central para que "presione" a favor de la modificación de la Ley que regula la jornada laboral de los empleados públicos, de tal modo que cada comunidad autónoma pueda implantar la jornada de 35 horas laborales entre los empleados públicos, que según ha recordado es una promesa electoral de Fernández Vara.

En este sentido, ha reconocido sentir "envidia" de Andalucía, donde esta medida se aplica desde este lunes, y donde la Junta lo que ha hecho ha sido "apostar por sus empleados públicos", al tiempo que ha lamentado que en Extremadura no se haya apostado "de forma tan decidida" por esta cuestión como en la región andaluza.

"Es el momento de presionar desde todas las comunidades y desde todas las organizaciones sindicales como lo está haciendo CSIF, para que la implantación de la jornada de 35 horas sea una realidad en nuestra comunidad", ha dicho Román.

En este sentido, ha señalado que el objetivo de esta reivindicación no es otro que la "restitución de un derecho que tenían los empleados públicos", ante lo cual ha señalado que si hay que negociar la jornada laboral, está dispuesto a sentarse y a estudiarse, pero no comparte que se haya ampliado la jornada a treinta y siete horas y media "por culpabilizar a los empleados públicos por la crisis, y por ahí no vamos a pasar".

Además, ha reclamado a Vara que convoque las mesas generales de negociación donde tienen que estar "todos".

TEMPORALIDAD

Un encuentro en el que se han abordado "muchos" asuntos, pero en el que se ha puesto el énfasis en una cuestión que "preocupa" como es la "alta tasa de temporalidad" en la administración autonómica, y que en plantillas orgánicas alcanza una media del 21 por ciento, que supera el 32 por ciento en algunos "sectores básicos y esenciales", entre los que ha citado los centros de atención a personas mayores y dependientes.

Al respecto, ha criticado que la Junta esté "aprovechando" esta temporalidad para "adelgazar de manera considerable las plantillas", con más plazas cada vez a media jornada e incluso vacantes que se cubren con contratos por horas.

En este sentido, espera que el acuerdo alcanzado este martes con respecto a la eliminación de las tasas de reposición, lleve "de una vez por todas" a la administración a "hacer las cosas bien". Para ello, lo primero que hay que hacer es un estudio concienzudo de cada una de las plantillas de los servicios públicos.

Tras ello, ha reclamado la convocatoria de todas las organizaciones sindicales para estudiar la oferta de empleo público "necesaria" para que los servicios públicos mantengan su calidad.

El siguiente paso sería demandar un calendario de oposiciones para que "todo el personal que quiera acceder a la función pública tenga muy claro cuándo van a empezar las pruebas y cuándo van a terminar".

PROMESA ANTE NOTARIO

Por su parte, el presidente del PP extremeño ha señalado que se han tratado "muchos temas de interés" para los empleados públicos de Extremadura que necesitan resolverse y un impulso por parte del ejecutivo de Fernández Vara.

Entre estos temas ha citado la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, la recuperación de su poder adquisitivo, la estabilización de las plantillas o reducir la precarización del empleo público.

En su opinión ha asuntos que "hay que abordar" y que el Ejecutivo extremeño está "aplazando" en su resolución, a pesar de que algunos de ellos se firmaron ante notario, entre ellos la promesa de reducción de la jornada laboral de los funcionarios a las 35 horas semanales, y que después de casi dos años de legislatura no está entre las "prioridades" de Vara.