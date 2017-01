Analistas prevé que la economía crezca un 2,4% y una tasa de paro de un 27,2% en Andalucía en 2017

18/01/2017 - 15:09

Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja, prevé para 2017 que la tasa de crecimiento de la economía andaluza se sitúe en el 2,4 por ciento, similar a la prevista para España.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Por su parte, en relación con el mercado de trabajo, el crecimiento previsto del empleo alcanzaría el 2,1 por ciento. Asimismo, el número de parados disminuiría en un 5,7 por ciento, situándose la tasa de paro en el conjunto del ejercicio de 2017 en el 27,2 por ciento.

Por el lado de la demanda, se prevé un crecimiento del consumo privado del 2,5 por ciento, mientras que el de las administraciones públicas experimentaría un aumento del 1,2 por ciento. Asimismo, la inversión se vería incrementada en un tres por ciento.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento del PIB respondería a la aportación positiva de los sectores no agrarios, estimándose un aumento del 2,6 por ciento para el sector servicios, en tanto que la industria y la construcción crecerían en un 2,2 por ciento y un 2,8 por ciento, respectivamente.

Estos son algunos datos que se desprenden del informe 'Previsiones económicas de Andalucía' correspondiente a invierno 2016-2017, que ha sido presentado este miércoles por el responsable del Área de Actividades Socio Culturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz; el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García, y la coordinadora del mismo, Felisa Becerra.

Por provincias, las primeras previsiones para 2017 apuntan a un incremento de la producción en todas las provincias, aunque inferior al registrado en 2016, siendo Almería --2,8 por ciento--, Sevilla --2,7 por ciento-- y Málaga --2,6 por ciento-- las que podrían registrar unos mayores aumentos.

"Son datos que señalan esa moderación que ya habíamos comentado en trimestres anteriores de cara a este 2017, tanto para la economía andaluza, como para española", ha señalado Becerra, incidiendo que este presente año "seguirá siendo de crecimiento de la actividad y el empleo, aunque se espera un menor crecimiento que en 2016".

Según Becerra, 2017 sería el cuarto año con crecimiento de la producción tras cinco años de descenso y un año de crecimiento del empleo, aunque con tasas algo inferiores a las de 2016.

CONJUNTO DE 2016

Para el conjunto de 2016, Analistas Económicos de Andalucía prevé para la región un crecimiento del 2,9 por ciento --3,2 por ciento para España--, 0,2 puntos porcentuales superior a la previsión anterior, debido al mejor comportamiento de los sectores agrario e industrial, y al mayor dinamismo del sector exterior.

En relación con la demanda interna, el consumo de los hogares y el de las administraciones públicas se habrían incrementado en un 2,5 por ciento y el 2,2 por ciento, respectivamente, y la inversión lo habría hecho en un 1,5. Por el lado de la oferta, el crecimiento se habría sustentado en la aportación positiva de los sectores primario --4,1 por ciento--, servicios --3,2 por ciento-- y la industria --1,5 por ciento--, mientras que la construcción habría experimentado una caída del 0,3 por ciento.

En cuanto al mercado de trabajo, el crecimiento estimado del empleo se sitúa en el 2,7 por ciento, similar al conjunto de España. Por su parte, el número de parados se habría reducido en un 9,6 por ciento, situándose la tasa de paro, en el promedio del año, en el 28,9 por ciento.

ECONOMÍA ANDALUZA TERCER TRIMESTRE 2016

Asimismo, en el tercer trimestre de 2016 la economía andaluza registró un crecimiento intertrimestral de la producción del 0,8 por ciento, 0,2 puntos porcentuales superior al del trimestre anterior. En términos interanuales, la variación del PIB ha sido del 2,8 por ciento.

En relación con la composición, desde el punto de vista de la demanda, la aportación del componente interno ha sido de 1,8 puntos porcentuales. Esta contribución se sustenta en el aumento del consumo de los hogares, del 2,1 por ciento, en tanto que el correspondiente a las administraciones públicas ha sido del 1,9 por ciento, mientras que la formación bruta de capital ha registrado una variación interanual del -0,2 por ciento.

Por su parte, la aportación al crecimiento del saldo exterior neto ha sido positiva, de un punto porcentual. Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento del 6,2 por ciento y 3,4 por ciento, respectivamente. Por el lado de la oferta, destaca el incremento del sector primario --cinco por ciento-- y de los servicios --tres por ciento--. La industria registró un aumento del 1,6 por ciento, siendo la construcción el único sector cuyo valor añadido es ha visto reducido en términos interanuales (-1,4 por ciento).

Sobre el mercado de trabajo, en el tercer trimestre de 2016, la población activa ha disminuido en términos interanuales, por cuarto trimestre consecutivo, en un 1,6 por ciento, en tanto que el número de ocupados ha aumentado un tres por ciento, frente al 0,9 por ciento del trimestre anterior, alcanzándose los 2.841.200. Por otro lado, el número de parados ha disminuido en un 11,6 por ciento, situándose la tasa de paro en el 28,5 por ciento.

Asimismo, por provincias se estima que, en el tercer trimestre de 2016, todas las andaluzas habrían registrado un crecimiento interanual de la producción. Los mayores aumentos, por encima de la media regional, corresponderían a Almería (3,3 por ciento), Cádiz (3,1 por ciento), Málaga (3,1 por ciento) y Sevilla (2,9 por ciento). Para el conjunto de 2016, las estimaciones señalan que serán estas provincias las que lideren el crecimiento regional.

SALARIOS

Por otro lado, preguntados sobre si habría llegado el momento en el que se pueda permitir un incremento de salarios, Becerra ha señalado que "está sobre la mesa y está en todos los debates", recordando, además, que en el caso de la economía española, andaluza y de otros países, el consumo privado y la demanda interna sigue siendo el referente del crecimiento.

No obstante, ha señalado que "todo tiene que ser mesurado para que, evidentemente, ahora se pueda incidir en esa mejora, pero tengamos cuidado de no provocar efectos perniciosos", por lo que, ha dicho, "es complicado porque esto no es un elemento que afecta a la actividad económica, es que son varios".

Por otro lado, cuestionados sobre cómo puede afectar el 'brexit' o las políticas de Estados Unidos, Navas ha señalado que "estamos a ver qué pasa", al tiempo que ha añadido que "hay que estar a todo y hay que esperar al final".

Asimismo, sobre si se podría dar una posible burbuja turística, Becerra ha opinado que "hablar de burbuja quizá sea excesivo, pero también, es verdad, que no hay que perder de vista que somos competitivos pero que hay que seguir manteniendo unos patrones de calidad, etcétera... y habrá que mantener esos estándares a lo largo del tiempo".

Por último, Muñoz ha hecho un recorrido por el informe y ha destacado que éste junto con otros estudios que cuentan con el apoyo y financiación de la Fundación Unicaja, "se convierte para nosotros en una pieza fundamental para la realización de un diagnóstico integral de la situación de la Comunidad", tanto en términos económicos como sociales.

"Para nosotros sirve como herramienta para utilizarlo como un punto de partida para el desarrollo de actuaciones que promuevan la evolución positiva de aquellos factores que están en proceso de recuperación o de mejora", ha afirmado.