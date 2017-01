Podemos se desmarca del PP-A en la defensa de la sanidad pública: "No todo el mundo tiene la misma legitimidad"

18/01/2017 - 15:31

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha desmarcado la petición de su partido para celebrar un debate general en el Parlamento andaluz sobre la sanidad pública andaluza de la iniciativa que presentó el PP-A en el mismo sentido: "No todo el mundo tiene la misma legitimidad para plantear un debate sobre los recortes sanitarios", ha apostillado.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rodríguez, en rueda de prensa, un día después de que su formación, de manera conjunta con IULV-CA, haya registrado en el Parlamento una iniciativa para reclamar que se celebren un debate general con propuestas de resolución relativo a la situación que atraviesa la sanidad pública en Andalucía. Precisamente el PP-A también ha reclamado un debate general sobre este asunto, después de que miles de personas secundaran este domingo las manifestaciones que se han desarrollado en Granada, Huelva, Sevilla y Málaga reivindicando mejoras en la sanidad pública.

Teresa Rodríguez ha afirmado que el paradigma de la sanidad de Podemos "está en el extremo opuesto del PP-A" porque, a su juicio, "ellos quieren, por la vía de la crítica de la gestión de la Junta, poner en cuestión el carácter público de la sanidad".

"Su insistencia es sobre una sanidad dignidad y no específicamente la defensa de una sanidad pública, porque además sabemos que cuando han gestionado el poder en otras comunidades, su camino es derecho hacia la privatización", ha argumentado antes de recordar que el "paradigma del PP" en sanidad fue Madrid, donde se llevaron a cabo "los experimentos neoliberales más duros en el ámbito sanitario".

Así, la líder andaluza de Podemos cree que "no pueden declararse en contra de los recortes quienes dentro de su propio partido --el PP-- no son críticos con los recortes más duros, que han sido los de Mariano Rajoy", de ahí que soliciten que se celebre este pleno extraordinario en la Cámara de la mano de IU y no del PP-A, "para diferenciar quienes sí llevamos años luchando contra lo recortes sanitarios, primero en las calles y luego en las instituciones".

Con todo, Teresa Rodríguez ha defendido que las miles de personas que han salido a las calles en los últimos meses en Andalucía para defender la sanidad andaluza merecen un debate monográfico sobre este asunto en el Parlamento, en el que se llevan adelante propuestas y se lleguen a acuerdos "que puedan cambiar la gestión sanitaria de la Junta".

"Se puede decir que las movilizaciones son resultado de manipulación política o que la defensa de la sanidad pública es una cosa que patrimonializa determinada fuerza, o también se puede afrontar esta situación de frente y con transparencia", ha señalado la coordinadora general de Podemos Andalucía, que ha rechazado que se celebren "reuniones a puerta cerrada con organizaciones sindicales para echar agua sobre conflictos en vez de resolverlo", como ha ocurrido, a su entender, en Granada.

Entretanto, Rodríguez también ha explicado que Podemos e IU han registrado otra iniciativa para que se desarrolle un debate similar en el Parlamento andaluz, general y con propuestas de resolución, en esta ocasión relativo a la infancia y la adolescencia, porque la situación "es absolutamente insostenible".

FISCAL "LLEGA TARDE" PARA DEFENDER DOÑANA

De otro lado, Rodríguez ha criticado la visita que hará este jueves el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, a Bruselas para abordar el proyecto de Gas Natural en Doñana, pues cree que "llega tarde".

A juicio de Podemos, el consejero "debería ser valiente" y "acudir a los tribunales para tratar de corregir la autorización que la Junta dio a Gas Natural", con la que "están abriendo en canal nuestra joya natural más preciada de punta a punta".

Y mientras, ha lamentado, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "seguirá dando discursos desde Doñana dando la impresión de que para ellos es una prioridad" pero, ha remachado, "la autorización la dio la Junta por falta de valentía y eso no se va esconder con viajes a Bruselas sino acudiendo a los tribunales".