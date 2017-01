Jóvenes europeos analizan la cultura mediterránea como base para un estilo de vida saludable

18/01/2017 - 16:35

Un total de 40 jóvenes europeos analizan en Córdoba la cultura mediterránea como base para un estilo de visa saludable y deportiva desde el pasado día 8 de enero, cuando arrancó el Intercambio Juvenil 'Follow the crops for your health', que congrega a jóvenes de toda Europa: Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, Rumanía, Italia, Georgia, Reino Unido, a los que se han sumado jóvenes lucentinos.

CÓRDOBA, 18 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, durante dos semanas, los participantes trabajan para huir del sedentarismo buscando en las raíces de la cultura mediterránea un estilo de vida saludable y deportiva. Para ello, durante la duración del mismo, los jóvenes harán deporte y mantendrán una dieta sana y equilibrada.

Durante el intercambio, los habitantes de Lucena (Córdoba) pueden integrarse en las actividades sin importar su edad, puesto que habrá sesiones diarias de Yoga y Pilates entre otros deportes, en El Coso. También se desarrollan juegos de orientación en la Sierra de Aras y un 'flashmob' en plena Plaza Nueva.

Además, se visitarán las instalaciones deportivas municipales y gracias a la colaboración del club Koyro, los participantes conocerán de primera mano distintas disciplinas de las artes marciales. Asimismo, hay prevista una ruta senderista por Zuheros, en plena Sierra Subbética a la que también podrán apuntarse todos los jóvenes lucentinos que quieran, al igual que una visita turística a Córdoba.

Este Intercambio Juvenil, auspiciado por el programa 'Erasmus +', es el segundo que se desarrolla en nuestra ciudad en menos de un mes y supone el pistoletazo de salida a un intenso mes de trabajo que traerá a la localidad cordobesa, del 19 al 21 de enero, a otra visita preparatoria de un futuro intercambio juvenil que se celebrará en marzo, y a un curso de formación internacional en el que más de 30 trabajadores juveniles de toda Europa llegarán a Lucena para formarse entre el 21 y el 28 de enero sobre nuevas técnicas de empleabilidad para jóvenes.

Sin embargo, las actividades juveniles y europeas no se limitarán a Lucena, ya que está previsto que en febrero se celebre otro Intercambio Juvenil en Jauja y se está trabajando para que Las Navas del Selpillar pueda acoger otro en próximas fechas.

El impacto económico directo para nuestra ciudad supera los 112.000 euros debiéndose añadir el dinero que los participantes en las actividades gastan en compras, ocio o turismo, entre otros, siendo inestimable el impacto publicitario de Lucena en toda Europa gracias a este tipo de actividades.