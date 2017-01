El plan de alojamientos turísticos de Barcelona supera su último trámite antes de abordarse en el pleno

18/01/2017 - 20:03

BComú, PSC y ERC votan a favor; el PP lo rechaza y CiU, C's y la CUP no avanzan su voto

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) se abordará en el pleno municipal del viernes de la próxima semana, después de haber pasado por la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, en la que el Gobierno de BComú y el PSC y también ERC han votado a favor; el PP ha votado en contra, y CiU, C's y la CUP han expresado una reserva de voto a la espera de posicionarse en el pleno.

Los grupos comparten la necesidad de aprobar una regulación de los alojamientos turísticos antes de que el 17 de marzo se levante la suspensión de licencias de Gràcia --en julio vence la de toda la ciudad-- y puedan abrirse nuevos establecimientos, sin límite si no ha entrado en vigor el Peuat u otra regulación que los controle.

El Peuat plantea dividir la ciudad en una zona de decrecimiento, en la que no se podrán abrir nuevos alojamientos aunque cierren otros --la zona 1, en Ciutat Vella, parte del Eixample, Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs y Sant Antoni--, una zona 2 de congelación --sólo podrán abrir nuevos si cierran actuales--, y las zonas 3 y 4, de crecimiento limitado.

La teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado que el Peuat es un instrumento imprescindible para garantizar que la capital catalana pueda seguir siendo "una ciudad en la que se pueda vivir" y que sea una ciudad con turismo, y no una ciudad turística.

"Nos encontramos con barrios en los que la población flotante supera a la residente", ha expresado, y ha alertado de que en el distrito de Ciutat Vella ya se ha perdido una décima parte de la población desde 2007, por lo que ha reclamado trabajar contra la burbuja turística que asegura que se ha creado en la ciudad.

La socialista Monsterrat Ballarín --en el Gobierno desde la entrada del PSC-- ha hecho un llamamiento a la responsabilidad al resto de grupos municipales: "Hay una necesidad imperiosa de pasar de las polémicas a la política", y ha subrayado la necesidad de aprobar un Peuat estable en el tiempo para lograr un control del impacto turístico en la ciudad.

El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha apoyado el plan después de que haya acordado con el Gobierno de Ada Colau que el Ayuntamiento doble este año el cuerpo de inspectores de pisos turísticos ilegales --ahora con 20 inspectores y 20 visualizadores--, y que analice el albergue de Vila Olímpica en una comisión que decidirá en 30 días actuaciones a impulsar, sin descartar una consulta ciudadana ni la compra del inmueble.

El Gobierno municipal también se ha comprometido a seguir analizando el hotel de Drassanes para buscar su mejor encaje en el entorno, y a hacer una consulta ciudadana sobre los usos del solar de Rec Comtal cercano al futuro hotel, después de que ERC exigiera una consulta vinculante sobre estos tres alojamientos.

"No es la propuesta de máximos que presentamos, pero en los tres proyectos la ciudadanía está representada y tiene voz", ha defendido Coronas, que sostiene que algunos de ellos podrán minimizarse y que otros incluso podrían paralizarse.

La líder municipal de la CUP, Maria José Lecha, ha sostenido que una regulación es necesaria pero que el Peuat es insuficiente porque no planta cara a los poderes económicos y no hace una apuesta clara por el decrecimiento ante una "burbuja inmobiliaria que no reventó, sino que sólo estaba dormida", por lo que lo ve un parche frente a la barbarie, aunque no dificultará la aprobación porque lo ve necesario para evitar el descontrol.

El concejal de CiU Jordi Martí ha expresado sus dudas por la consistencia jurídica del plan y ha avisado de que éste no sólo regula los alojamientos turísticos, sino que defiende un determinado modelo de ciudad, económico y de concepción social ante el que CiU se "siente alternativa", por lo que no ve suficientes razones para apoyarlo, aunque seguirá dialogando hasta el último momento.

El concejal de C's Koldo Blanco ha afirmado que su grupo municipal es partidario de una regulación sensata de los alojamientos turísticos de la ciudad, y ha lamentado que en el documento se han incluido pocas aportaciones realizadas por el partido: "El Gobierno municipal ha optado por pactar con ERC y la CUP".

Javier Mulleras (PP) ha afirmado que el Peuat ha nacido y se ha reformado a través del "sectarismo ideológico", y ha criticado que ERC ha pasado de estar en contra de la suspensión de licencias hoteleras impulsada por el Gobierno de Colau a defender las restricciones que recoge el plan para el desarrollo de nuevos alojamientos turísticos.

TENSIÓN ANTES DEL DEBATE

Asociaciones y movimientos vecinales han mostrado carteles y han leído parte de un manifiesto al empezar el debate, algo que ha generado quejas especialmente de C's y el PP, cuyo concejal ha avisado de que presentará una queja formal, porque "es inadmisible que intervengan personas que no forman parte de la comisión", mientras que Santiago Alonso (C's) ha asegurado que la comisión se ha saltado todos los reglamentos al permitir su intervención.

Sanz ha asegurado que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) prevé que pueda intervenir la participación ciudadana aunque no hay una norma global de las comisiones: "Yo soy la presidenta", y era imprescindible que los vecinos explicaran su postura, ha aseverado Sanz, que ha presidido la comisión porque su presidente habitual, Daniel Mòdol, está enfermo.

Representantes de la Asociación de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) han repartido su manifiesto y han leído parte del documento, que tacha el Peuat de insuficiente y defiende que es imprescindible parar el crecimiento turístico y preservar la vivienda, los equipamientos y el comercio de proximidad con una intervención pública firme y valiente: "No nos echarán", han coreado al abandonar la sala.