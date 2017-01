Mas avisa a la CUP de que les votaron para la independencia y no "para hacer la revolución"

18/01/2017 - 21:03

El líder del PDeCAT y expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido este miércoles a la CUP: "No se pueden aprovechar los votos que te han dado para la independencia para hacer la revolución".

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones al 'Ara' recogidas por Europa Press, Mas ha recordado que las elecciones autonómicas del 27 de septiembre del 2015 --convocadas por él cuando era presidente-- se plantearon como un plebiscito sobre la independencia y "no para otra cosa", porque, si no, no se hubieran hecho.

"Si quieres hacer la revolución e ir contra un mundo de cosas, tienes derecho a hacerlo; pero no a aprovechar votos para la independencia para hacer la revolución", ha insistido el expresidente en referencia a la CUP.

Mas ha dicho que "primero es la independencia, que quiere decir el Estado Catalunya", y después, si la CUP quiere, puede plantear la revolución.

"Que la planteen y veremos qué apoyo tienen en un país como Catalunya para hacer una revolución como plantean ellos", ha añadido el expresidente.