Junta pide que el acuerdo sobre el bono social alcanzado en la Conferencia de Presidentes sea una realidad "muy pronto"

19/01/2017 - 11:23

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha reclamado este jueves que el acuerdo sobre el bono social alcanzado en la Conferencia de Presidentes sea una realidad "no a tardar mucho, sino muy pronto".

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Dicho acuerdo busca hacer partícipes a las comunidades del decreto-ley de hace unas semanas para evitar cortes eléctricos en familias con pocos recursos. En concreto, se trazarán vías de coordinación para, junto con las eléctricas, identificar los sectores vulnerables y los programas de ayuda existentes en cada autonomía, y con ello, asegurar el suministro.

En declaraciones a los medios en Sevilla antes de inaugurar el congreso constituyente de la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-A, Jiménez Barrios ha dicho que "no es posible contemplar cómo en estos días de frío muchas familias no tienen capacidad para sufragar la energía suficiente para poder calentar sus hogares".

"Una sociedad no puede permitir que sus administraciones no se presten a ello, y ese pacto que hemos pedido y que se empieza a vislumbrar en la Conferencia de Presidentes, tiene que ser una realidad, no a tardar mucho, sino muy pronto", ha insistido el vicepresidente del Gobierno andaluz.

Junto a ello, Jiménez Barrios ha indicado que la financiación autonómica ha sido el elemento "clave" de la Conferencia de Presidentes, pero que también se han abordado otros asuntos como el bono social que no tienen menor importancia, sino que hay que tratarlos "en igualad" porque, a fin de cuentas, se trata también del sostenimiento del estado del bienestar.

Tras apuntar también que Andalucía "ha marcado la pauta" en la Conferencia de Presidentes, el vicepresidente ha señalado que este encuentro no debería ser "algo esporádico ni espontáneo, sino permanente porque en un sistema plural y democrático que tenemos".

"Lo normal es que las comunidades autónomas se vean con el Gobierno de España para intentar entre todos hacer lo que nos demanda la ciudadanía, que es resolverle los problemas", ha afirmado Jiménez Barrios.