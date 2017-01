PSOE espera que el "no de Montoro" al PEF no implique "recortes" en el presupuesto municipal

19/01/2017 - 11:32

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio madrileño, Purificación Causapié, ha afirmado este jueves que espera que el "no de Montoro" a aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid no implique "recortes" en el presupuesto municipal.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que valorar los motivos que ha dado el Ministerio; vamos a hablarlo, vamos a trabajarlo... yo he hablado ya con el delegado de Economía y Hacienda --Carlos Sánchez Mato--, pero tengo que decir que el PSOE no va a aprobar presupuestos con recortes, y esperamos que este no de Montoro no sirva para hacerlos", ha indicado Causapié en el homenaje a Enrique Tierno Galván en el cementerio de La Almudena.

El Ministerio de Hacienda no ha aprobado el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de Madrid al considerar que "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales", una decisión a la que responde el Gobierno municipal considerando "cumplimentada la exigencia realizada por el Ministerio" ya que ya procedió al acuerdo de no disponibilidad de crédito y efectuado la correspondiente retención en el ejercicio 2016.

La portavoz socialista ha pedido que la propuesta llevada al Pleno por el PSOE para pedir al Ministerio que modificara el concepto sobre la regla de gasto sea "efectivo".

"Hay un proceso abierto a nivel estatal que tiene que ver con otra manera de entender la regla de gasto, o que se ajusta a lo que propuso el PSOE , y espero que eso tenga reflejo a nivel estatal para permitir a Ayuntamientos como el de Madrid hacer unos presupuestos que garanticen los servicios públicos", ha explicado Purificación Causapié.

Para la socialista, es "tremendamente injusto" tener que realizar ajustes y recortes teniendo superávit, por lo que ha hecho un llamamiento al Gobierno estatal para "corregir" esta situación "y que permita trabajar a los ayuntamientos".

PRESUPUESTOS

Preguntada por los presupuestos municipales, Purificación Causapié ha asegurado que "espera" que las palabras de la alcaldesa, Manuela Carmena, en las que afirmaba que el acuerdo estaba cerca, se refieran a que Ahora Madrid "están dispuestos a aprobar todas las propuestas puestas encima de la mesa".

"Seguimos en la negociación; anoche mismo recibíamos información sobre propuestas", ha indicado Causapié, quien ha reiterado su voluntad de que las propuestas socialistas sean recogidas y que se lleve a cabo "un acuerdo importante en el que haya un cambio de rumbo en las políticas de empleo, en urbanismo, mejoras en políticas sociales".

Respecto a los escollos en las negociaciones, Causapié ha citado el empleo, las inversiones en polígonos industriales, políticas de ámbito cultural, eliminación de copagos en ayuda a domicilio o teleasistencia. Esto último ha indicado que "ya empieza a cerrarse".

"El PSOE seguirá empeñado en resolver todo lo que ha puesto sobre la mesa, porque es muy importante que haya políticas y que los mayores vean que tienen servicios públicos y por tanto tienen menos copagos y más servicios de apoyo", ha concluido.