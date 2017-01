Dastis cree que morenés “estaría excelentemente capacitado” para ser embajador en eeuu

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este jueves en el Foro España Internacional que el exministro de Defensa Pedro Morenés es alguien que “estaría excelentemente capacitado” para ser embajador de España en EEUU.

En un encuentro informativo organizado sobre Nueva Economía Fórum, el jefe de la diplomacia española no quiso avanzar los nombres de aquellas personas destinadas a ocupar un puesto de embajador, ya que estos individuos están sometidos a la necesidad de obtener el plácet por parte de aquellos países ante los que van a ser acreditados.

“Sería una falta de cortesía dar a conocer propuestas (de nombramientos) antes de tener el visto bueno”, afirmó.

En cuanto a los rumores que sitúan a Morenés al frente de la Embajada de España en Washington, Dastis comentó que “estaría excelentemente capacitado” para ejercer esa responsabilidad gracias a las “conexiones y relaciones útiles” que tiene en EEUU.

Respecto a si ese nombramiento no supondría una contradicción con la necesidad de nombrar a embajadores procedentes de la carrera diplomática, el ministro comentó que el puesto de embajador debe estar destinado “prioritariamente” a personal diplomático, “lo que no quita que excepcionalmente en circunstancias que lo aconsejen” no se siga esa regla.

El jefe de la diplomacia española adelantó que próximamente procederá a realizar algún cambio en la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores “teniendo en cuenta los condicionamientos presupuestarios”.

Entre estos cambios, confirmó su intención de recuperar la Dirección General para África, “porque es imprescindible tenerla”, ya que este continente “nos suministra desafíos y oportunidades”.

También informó de su intención de reforzar el área del ministerio dedicada a la Unión Europea. En ese refuerzo se incluirá la creación de una unidad destinada a aspectos técnicos, y otra focalizada en cuestiones más políticas.

Por último, dejó clara su intención de ubicar al ciudadano en el centro de la acción exterior del Estado, reconociendo que en esta tarea el trabajo consular es “fundamental”. Explicó que para llevar a cabo esta tarea se ha comenzado por abordar un “redespligue consular” que tenga en cuenta las nuevas realidades económicas y sociales. “Y lo seguiremos haciendo dentro de nuestras capacidades y recursos”.

“Será uno de los grandes objetivos de mi trabajo mientras sea ministro”, remachó.

