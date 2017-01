Un Juzgado avala el acuerdo plenario de que los ediles no cobren dietas en los Consejos de las empresas

19/01/2017 - 12:16

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón César González ha destacado este jueves que un Juzgado gijonés da validez al acuerdo plenario de noviembre de 2015 por el que los ediles con dedicación completa o parcial no pueden percibir dietas por su asistencia a los Consejos de Administración en las empresas municipales. Es por ello, que ha pedido al Gobierno local que no siga pleiteando, asuma la sentencia y no se empeñen en cobrar a tres turnos.

GIJÓN, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio, en la que ha recalcado que la sentencia confirma, en contra del recurso presentado por Foro, que el Pleno es competente para fijar las dietas de los concejales.

González ha incidido en que no es lógico que un Gobierno municipal pleitee contra un acuerdo plenario, a lo que ha insistido en que que no hagan más el ridículo y que no consuman más recursos de las arcas públicas municipales, con respecto al abono de la asistencia letrada.

Ha remarcado, además, que los ediles de Foro que tienen dedicación parcial es porque ellos lo decidieron para compatibilizar su actividad municipal con sus negocios privados. Ha recordado, también, que según la estimación hecha por el PSOE, la suma mínima que cobraron entre todos los concejales del Equipo de Gobierno en anterior mandato fue de 55.000 euros, siendo el portavoz del Gobierno, Fernando Couto, quien percibió más, con unos 20.000 euros entre 2011 y 2015.

La resolución de la sentencia es del pasado 27 de diciembre respecto al acuerdo plenario aprobado el 11 de noviembre e 2015. En ella, se remarca la diferencia en que la Legislación contempla que los ediles "podrán percibir" dietas, pero no obliga a ello, siendo el Pleno competente para fijar estas.

El edil socialista ha concretado, eso sí, que no se ha cobrado dietas durante este tiempo, por lo menos él no y entiende que el resto tampoco en este mandato. González entiende que el Gobierno local debe de tener ya una decisión tomada sobre si recurren o no, a lo que ha añadido que tienen 15 días para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desde la última notificación de la sentencia.