C-LM recurrirá el nuevo trasvase autorizado por el Gobierno central que considera "ilegal"

19/01/2017 - 12:36

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha anunciado que el Gobierno regional recurrirá el nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura autorizado por el Gobierno central, al considerar que la cantidad aprobada es "ilegal".

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en Fitur, la consejera ha puesto de manifiesto que se empieza "con mal pie" si se pretende hablar de un Pacto Nacional del Agua, mientras se aprueba un trasvase en enero.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera, ha continuado de la Cruz, "que la cantidad aprobada es ilegal porque los datos se han tomado a fecha de 1 de enero donde estaba embalsada una cantidad de 408 hectómetros cúbicos, por lo que solo se podrían aprobar ocho, pues el límite estaría en los 400 hectómetros cúbicos según lo reconoce el Ministerio".

Es bajo estos datos, ha explicado la consejera, que la Junta recurrirá este nuevo trasvase, pues el agua "no es sólo importante para Castilla-La Mancha, también es un potencial turístico y un potencial para crear empleo".

FALTAN DATOS

De otro lado, la consejera de Fomento ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha "curiosamente" no dispone de los datos de agua embalsada en los pantanos receptores. "Desde el 16 de octubre no hay datos porque están estropeados o no se facilitan en la página web del Ministerio, lo que hace sospechar que hay mas agua embalsada en los pantanos receptores que en los pantanos de cabeceras".

"En los últimos meses y en los últimos días en Murcia esta lloviendo e incluso nevando y en Castilla-La Mancha y en el Alto Tajo no esta cayendo ni una gota de agua", ha dicho. Por ello, ha concluido, "este es un trasvase muy insolidario, pero aún así Castilla-La Mancha está dispuesta a dialogar y a llegar a acuerdos, pero poniendo encima de la mesa todos los ríos y también el agua del mar. Es la única manera de poder llegar a un acuerdo con respecto al agua".

De otro lado y a preguntas de los medios, Elena de la Cruz ha señalado que "habrá que fijar fechas" para mantener contactos con el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.