Ribó planteará en la reunión de alcaldes cobrar el IBI a los locales religiosos que no sean de culto ni de asistencia

19/01/2017 - 13:04

El primer edil de Valencia, Joan Ribó, planteará al resto de alcaldes que asistan a la conferencia de Valencia el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios de todas las confesiones religiosas que no estén destinados al culto ni a asistencia social.

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El primer edil de Valencia, Joan Ribó, planteará al resto de alcaldes que asistan a la conferencia de Valencia el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios de todas las confesiones religiosas que no estén destinados al culto ni a asistencia social.

Así, esta propuesta de "laicismo fiscal" será uno de los puntos que se plantearán en el orden del día de la reunión de alcaldes de toda España que ha convocado Ribó para hablar de financiación el 16 y 17 de febrero en el Palau de l'Exposició de Valencia para "evitar la competencia desleal".

Al respecto, Ribó, en rueda de prensa acompañado del concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha explicado que se trata de una propuesta para hacer pagar el IBI a todas las religiones de los edificios que vayan destinados a usos empresariales como "se hace a cualquier otra empresa". Ribó ha señalado que se trata de "un bello objetivo" aunque saben que "no es fácil" por las leyes de Mecenazgo y del Concordato.

Por su parte, el concejal de Hacienda ha apuntado que se trata de una cuestión de "voluntad política en función de la libertad religiosa y de creencia". Así, ha señalado que en el siglo XXI "no puede entenderse que por un motivo de creencia religiosa haya una discriminación fiscal". Por ello, quieren establecer "un laicismo fiscal".

No obstante, ha aclarado que no se piensa en exclusiva en la Iglesia católica ni en el reto de confesiones religiosas, sino también en otras entidades que "puedan camuflarse" en la ley de mecenazgo para "no pagar". Vilar ha apuntado que "la mayoría de católicos o de musulmanes o de otras confesiones están de acuerdo en pagar lo mismo que pagan los demás".

Vilar ha insistido en que "nadie se preocupe" porque "no es una propuesta muy rompedora" ya que quedarían excluidos del pago del IBI los edificios destinados al culto y a asistencia social, como Cáritas. Sin embargo, sí que se aplicaría el IBI a los Palacios Arzobispales.

"Entiendo, como pensarán algunos cristianos, que que vivan los arzobispos en Palacios no es muy edificante sino que podrían tener una residencia acorde con su vocación, me da igual dónde vivan pero no me da igual que un palacio no tribute porque se llame Episcopal, no lo veo normal es una sociedad avanzada", ha explicado.

Además, ha afirmado que con este cobro se busca también asegurar que no haya competencia desleal. Así, ha cuestionado que una universidad privada por "tener orientación religiosa no pague el IBI y otra privada sin adscripción confesional sí que lo abone". "Esto va en contra de la normativa europea que defiende la libre religiosa", ha apostillado.

REFORMA FISCAL

Con todo, Ribó ha insistido en que este punto es solo uno de los temas que se plantearán en esta reunión, que se centrará en la financiación municipal porque los Ayuntamientos "no podemos ser siempre los patitos feos".

Así, ha señalado que además de la reforma del sistema autonómico hace falta un cambio en la financiación municipal porque a "los pocos" ingresos que reciben hay que añadir "las normas que te impiden cumplir con tu financiación". "Este es un objetivo compartido por todos con independencia del color político", ha aseverado.

En este sentido, ha cuestionado "los corsés" impuestos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que impiden destinar el superávit de los Ayuntamientos a aspectos sociales como personas desempleadas.