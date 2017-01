El pp vería “deplorable” que bono hubiese ordenado a los militares no hablar sobre el accidente del helicóptero 'cougar'

19/01/2017 - 12:55

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este jueves que vería “sencillamente deplorable” que el exministro José Bono hubiese ordenado a los militares no hablar más del accidente del helicóptero 'Cougar' ocurrido en Afganistán en agosto de 2005.

Lo dijo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando se le preguntó por la información del diario ABC en la que se dice que Bono “nunca tuvo la voluntad de buscar las causas de este siniestro” y que “intentó silenciar que los supervivientes hablaran sobre lo que sucedió”.

“No sé si Bono dio esa orden o no, pero si la dio me parece sencillamente deplorable”, manifestó Hernando. “Si esto es verdad no habla muy bien de la conciencia ni de la ética del señor Bono”, espetó.

