El PP critica que salgan a la venta los abonos para la Zarzuela sin que la FMC haya aprobado la programación

19/01/2017 - 13:08

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo María Ablanedo ha criticado este jueves que la Fundación Municipal de Cultura (FMC) haya sacado a la venta los abonos para la temporada de Teatro Lírico 2017, sin que la programación y el gasto se hayan aprobado en el Consejo Rector de la Fundación.

La edil ha comparecido ante los medios a las puertas del Teatro Campoamor de Oviedo para denunciar "una irregularidad más del tripartito" y ha pedido al alcalde, el socialista Wenceslao López, que "ejerza como alcalde" para evitar estos episodios.

Según Ablanedo, el Consejo que debe aprobar la temporada de Zarzuela se reunirá el próximo lunes, pero los carteles publicitarios están en las calles desde este pasado martes y las entradas, a la venta este jueves.

"¿Para qué sirve el consejo rector si las decisiones ya están tomadas?", se ha preguntado, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo local se haya "saltado la norma" y haya mermado "la participación ciudadana" en este tema.

A pesar de su desacuerdo con el proceder de la Fundación dirigida por el edil de Cultura Roberto Sánchez Ramos, Ablanedo ha asegurado que la intención del PP no es perjudicar a la Zarzuela, y que por ello no se han planteado "remover" ni pedir la suspensión de la venta de entradas. "No queremos perjudicar a la Zarzuela, pero la Fundación no puede saltarse el paso de acudir al consejo y evitar el debate", ha subrayado.